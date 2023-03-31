محمد سعد يعلق على فيديو إهانة زملائه بكواليس "إكسلانس"
علق الفنان المصري محمد سعد، اليوم الجمعة، لأول مرة على الفيديو المتداول له منذ أيام، والذي ظهر فيه وهو منفعل ويقوم بتوجيه الشتائم لفريق عمل مسلسله الجديد "إكسلانس" الذي يعرض في موسم دراما رمضان الحالي.
وقبل ثلاثة أيام تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسربًا من كواليس تصوير مسلسل "إكسلانس"، وظهر سعد بصوته وهو يقوم بتوجيه الشتائم والكلمات النابية لفريق العمل، ويصرخ في وجه زملائه بطريقة عنيفة ومهينة، ما أثار حالة من الجدل وعرضه للهجوم.
وفي أول تعليق له على تلك الواقعة، نشر محمد سعد عبر حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو قصيرا أظهر مشادات داخل المنطقة وهو يعلق صوتيا عليها داخل الفيديو قائلا: "قلبت بخناقة هنقعد ليه".
وبرر الفنان المصري في رسالة كتبها لجمهوره، تصرفاته التي ظهرت في الفيديو السابق، بأنها كانت بسبب المشاحنات والمعركة التي دارت في موقع التصوير ما حتم عليه التدخل لفض المنازعة.
وقال محمد سعد: "رسالة لجمهوري كان لازم اتدخل وأفض الخناقة، ده كان شكل من اللي بيحصل يوميًا وشكرًا جزيلاً لكل أهل منطقة الحرفيين".
وعن تفاصيل ما جرى، كشف مصدر من داخل فريق عمل المسلسل في تصريحات سابقة لـ"إرم نيوز"، أن محمد سعد أهان فريق الإنتاج بسبب عدم التنظيم وليس فريق العمل ككل.
وقال المصدر، إن "المسلسل يتم تصويره بمنطقة الحرفيين في العاصمة القاهرة، وهذه المنطقة تشهد زحامًا كبيرًا، وتم وقف التصوير أكثر من مرة بسبب الضوضاء، مما جعل سعد ينفعل على فريق الإنتاج".
وأشار إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي ينفعل فيها محمد سعد على فريق الإنتاج، حيث اعتاد على ذلك منذ بداية التصوير، ولا أحد يتدخل لإيقافه عما يفعل، حتى أن المخرج إبرام نشأت لا يتدخل في الأمر، بسبب عصبية سعد المفرطة".