للمرة الرابعة.. طلاق الفنانة أبرار الكويتية

وشددت على أنها "ترغب في الوقت الحالي بالاهتمام بحياتها الخاصة فقط"، منوهة إلى أن "هذه التجربة قد تكون الأخيرة بالنسبة إليها".

وجاء في معرض كلامها "فيه شغلة اخيرًا صارت أنا رسميًّا، الحين الواحد يشوف حياته صح، ألف الحمدلله، صبرت وايد، صبرت وايد بحياتي، خصوصًا عقب آخر تجربة هذي، وإن شالله تكون الأخيرة، وعقبها بشوف نفسي وحياتي خلاص.. التاريخ هذا سوف يوثق من اليوم".