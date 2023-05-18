رسائل مؤثرة لفنانين سوريين عبر "إرم نيوز" خلال تشييع هشام شربتجي
وجّه فنانون سوريون رسائل مؤثرة عبر "إرم نيوز" خلال تشييع المخرج الراحل هشام شربتجي، الذي توفي عن عمر ناهز 75 عاماً، يوم الثلاثاء الماضي، معربين عن حزنهم الشديد لرحيله.
وقال الفنان السوري عبدالفتاح المزين لـ"إرم نيوز"، متوجهاً بحديثه للمخرج الراحل: "أحبك يا هشام وأسأل الله لك الجنة، لقد كان الراحل صديقاً ورفيق درب موهوب".
من جانبه، تحدث الفنان أحمد رافع لـ"إرم نيوز" قائلاً: "هشام أصبح الآن في الدار الآخرة، وصدقاً لا يمكن أن ننسى الخبز والملح، لقد كان الراحل هَرَماً في هذا الوطن، وأمضيت معه 44 عاماً".
في حين قال الفنان جمال العلي لـ"إرم نيوز": "مهما تكلمت فلن أوفي الأستاذ هشام حقه. إنها خسارة كبيرة، وأنا شخصياً أدين له بفضل كبير، نسأل الله أن يصبر أهله وذويه، ويصبرنا على هذه الخسارة".
كما عبّر الفنان زهير عبدالكريم عن حزنه الكبير لرحيل شربتجي، متحدثاً لـ"إرم نيوز": "لكل إنسان بصمة في هذه الحياة مهما كان حجمها، وبصمة الأستاذ هشام كانت شاملة، ورحيله خسارة كبيرة جداً".
ونعت نقابة الفنانين في دمشق المخرج شربتجي، الثلاثاء الماضي، إذ أعلنت عن وفاته في منشور عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، قالت فيه إن "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل المخرج القدير هشام شربتجي، إنا لله وإنا إليه راجعون".