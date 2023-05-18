رسائل مؤثرة لفنانين سوريين عبر "إرم نيوز" خلال تشييع هشام شربتجي

من جانبه، تحدث الفنان أحمد رافع لـ"إرم نيوز" قائلاً: "هشام أصبح الآن في الدار الآخرة، وصدقاً لا يمكن أن ننسى الخبز والملح، لقد كان الراحل هَرَماً في هذا الوطن، وأمضيت معه 44 عاماً".

في حين قال الفنان جمال العلي لـ"إرم نيوز": "مهما تكلمت فلن أوفي الأستاذ هشام حقه. إنها خسارة كبيرة، وأنا شخصياً أدين له بفضل كبير، نسأل الله أن يصبر أهله وذويه، ويصبرنا على هذه الخسارة".