وفاة المخرج السوري هشام شربتجي
توفي المخرج السوري هشام شربتجي عن عمر 75 عاما، اليوم الثلاثاء.
ونعت نقابة الفنانين في دمشق، المخرج شربتجي، إذ أعلنت عن وفاته في منشور عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك": "فرع دمشق لنقابة الفنانين.. ينعي اليكم وفاة الزميل المخرج القدير هشام شربتجي، إنا لله و إنا إليه راجعون".
وعانى المخرج السوري من انتكاسات في صحته بعد جلطة دماغية أصيب بها قبل نحو عامين.
وحاز هشام شربتجي على لقب "شيخ الكار"، إذ يعد من مؤسسي نهضة الدراما السورية خلال الخمسة وعشرين سنة الأخيرة.
ولد المخرج الراحل في العاصمة دمشق في مارس/آذار عام 1948، ونال بكالوريوس أكاديمية الفنون من المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة، وبعدها سافر إلى ألمانيا لاستكمال دراسته.
تمكن هشام شربتجي من وضع بصمته في الأعمال الكوميدية السورية خاصة، وكانت انطلاقته مع سلسلة "مرايا"، كما شارك في إخراج نسخة من المسلسل السعودي "طاش ما طاش".
وسبق أن خصص الفنان ياسر العظمة أولى حلقات برنامجه "عشرة عمر"، الذي يتحدث من خلاله عن تجربته مع زملائه من الفنانين في "مرايا"، للمخرج الراحل، واصفا إياه بـ"الصديق"، وكيف انطلقا معا في عالم الفن والشهرة.
يذكر أن آخر مسلسلات المخرج السوري "مذكرات عشيقة سابقة"، وهو عمل سوري-لبناني مشترك.
تزوج هشام شربتجي من سيدة مصرية قبل أن ينفصل عنها، ولديه منها ولدان هما يزن ورشا شربتجي، التي تعد واحدة من أبرز المخرجات في الساحة الفنية العربية.