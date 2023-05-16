وفاة المخرج السوري هشام شربتجي

وعانى المخرج السوري من انتكاسات في صحته بعد جلطة دماغية أصيب بها قبل نحو عامين.

وحاز هشام شربتجي على لقب "شيخ الكار"، إذ يعد من مؤسسي نهضة الدراما السورية خلال الخمسة وعشرين سنة الأخيرة.

ولد المخرج الراحل في العاصمة دمشق في مارس/آذار عام 1948، ونال بكالوريوس أكاديمية الفنون من المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة، وبعدها سافر إلى ألمانيا لاستكمال دراسته.

تمكن هشام شربتجي من وضع بصمته في الأعمال الكوميدية السورية خاصة، وكانت انطلاقته مع سلسلة "مرايا"، كما شارك في إخراج نسخة من المسلسل السعودي "طاش ما طاش".

وسبق أن خصص الفنان ياسر العظمة أولى حلقات برنامجه "عشرة عمر"، الذي يتحدث من خلاله عن تجربته مع زملائه من الفنانين في "مرايا"، للمخرج الراحل، واصفا إياه بـ"الصديق"، وكيف انطلقا معا في عالم الفن والشهرة.