الدراما المصرية رمضان المقبل.. جدل مبكر ينذر بصدام مع الرأي العام

وقرر عيسى الاستمرار في "العوم ضد التيار"، وتقديم مسلسل "حضرة العمدة"، الذي تدور أحداثه حول امرأة قررت خوض انتخابات البلد من أجل الحصول على عمودية البلدة، ذلك المنصب المقتصر على الرجال، ضد رغبة عائلتها وكل الرجال المحيطين بها والطامعين في هذا المنصب.

وتجسد شخصية العمدة الفنانة روبي، ويشاركها عدد من الفنانين منهم سميحة أيوب ومحمود عبد المغني، ونهلة عبد العزيز وغيرهم.

سره الباتع

يعتبر مسلسل "سره الباتع"، العمل التلفزيوني الأول للمخرج المصري خالد يوسف، بعد عدد كبير من الأعمال السينمائية، كما إنه العمل الأول له بعد أزمة مقاطع الفيديو المخلة بالآداب مع فنانتين مصريتين.

وفور إعلان خالد يوسف عن المسلسل، تعرض لهجوم شديد من الجمهور، الذي أعرب عن رفضه لعودة هذا المخرج لتقديم أعمال فنية بعد ما سموه بـ "الفضيحة الأخلاقية".