الأمير هاري: الماريجوانا ساعدتني حقًا
كشف الأمير هاري أن تعاطيه الماريجوانا والمخدرات ساعده على التعامل مع الصدمات في حياته، حيث تم تشخيصه باضطراب نقص الانتباه.
وتحدث دوق ساسكس إلى الدكتور جابور ماتي خبير الصدمات، خلال مقابلة عبر البث المباشر، وغطيا مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك وفاة والدته، وتعاطي المخدرات، ووقته في الجيش، وعلاقته بأعضاء آخرين في العائلة المالكة.
فيما يتعلق بتعاطي المخدرات، قال الأمير هاري: "(الكوكايين) لم يفعل شيئًا من أجلي، لقد كان شيئًا اجتماعيًا أكثر وأعطاني إحساسًا بالانتماء بالتأكيد، أعتقد أنه ربما جعلني أيضًا أشعر بأنني مختلف عما كنت عليه".
وقال دوق ساسكس إن المخدرات أعطته "إطلاقًا ، راحة ، خفة" وكانت "أحد الأجزاء الأساسية في حياتي التي غيرتني".
تأثير ميغان
فكر الأمير هاري في زواجه من ميغان ماركل وشرح كيف ساعدته في وقت شعر فيه "بالتعثر".
وتحدث دوق ساسكس عن زوجته ، التي تزوجها منذ عام 2018 ، خلال المحادثة على الهواء مباشرة.
أخبر هاري ماتي كيف كان لزوجته تأثير كبير على نموه الشخصي.
وأوضح: "قال الناس إن زوجتي أنقذتني". "لقد كنت عالقًا في هذا العالم ، وكانت من عالم مختلف وساعدت في إخراجي منه."
ثم تحدث عن الجهد الذي بذله لتغيير وتحسين نفسه.
التعامل مع الأطفال
شارك الأمير هاري بعض استراتيجيات الأبوة والأمومة الخاصة به عند تربية أطفاله وكيف يستجيب خلال "ثوراتهم".
وتحدث دوق ساسكس عن ابنه آرشي البالغ من العمر أربع سنوات وابنته ليليبت البالغة من العمر عامًا واحدًا والتي يتقاسمها مع زوجته ميغان ماركل.
خلال جزء الأسئلة والأجوبة من الحدث، طلب أحد المدعوين النصيحة حول كيفية تربية الأطفال ليكونوا "بشرًا طيبين ومتواضعين". رداً على ذلك ، قال هاري عن أهمية أن يشعر الأطفال "بالحب" وأن تتاح لهم الفرصة "ليكونوا على طبيعتهم".
وقال أيضًا إنه يجب إعطاء الأطفال "قواعد" لاتباعها ومشاركة كيف يستجيب هو وميغان لأطفالهما عندما يكونون محبطين بشأن شيء ما.
وأوضح هاري: "إذا كانت لديهم لحظة من الإحباط، اسمح لهم بالحصول على ذلك، ثم تحدث معهم بعد ذلك". "عندما يبدأون وتقول ،" لا تفعل ذلك ، فهذا لا يساعد ".