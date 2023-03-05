الأمير هاري: الماريجوانا ساعدتني حقًا

فيما يتعلق بتعاطي المخدرات، قال الأمير هاري: "(الكوكايين) لم يفعل شيئًا من أجلي، لقد كان شيئًا اجتماعيًا أكثر وأعطاني إحساسًا بالانتماء بالتأكيد، أعتقد أنه ربما جعلني أيضًا أشعر بأنني مختلف عما كنت عليه".

وقال دوق ساسكس إن المخدرات أعطته "إطلاقًا ، راحة ، خفة" وكانت "أحد الأجزاء الأساسية في حياتي التي غيرتني".

تأثير ميغان

فكر الأمير هاري في زواجه من ميغان ماركل وشرح كيف ساعدته في وقت شعر فيه "بالتعثر".

وتحدث دوق ساسكس عن زوجته ، التي تزوجها منذ عام 2018 ، خلال المحادثة على الهواء مباشرة.

أخبر هاري ماتي كيف كان لزوجته تأثير كبير على نموه الشخصي.