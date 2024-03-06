بعد افتتاح روبرت دي نيرو لمطعمين في مصر.. ماذا نعرف عن بزنس النجوم؟

بالتزامن مع إعلان النجم روبرت دي نيرو عن افتتاح فرعين جديدين بمصر من سلسلة المطاعم العالمية "نوبو" التي أسسها بالتعاون مع المنتج مائير تيبير والشيف الياباني نوبو ماتسوهيشا، أثيرت تساؤلات حول ظاهرة بزنس المشاهير والدوافع التي تكمن وراءَها.

وانتشر مقطع فيديو للنجم العالمي وهو يتحدث عن افتتاح الفرعين بمنطقتي "الشيخ زايد" بمحافظة الجيزة و"رأس الحكمة" على الساحل الشمالي على أن تتولى شركة عقارية مصرية التنفيذ.

وقال "دي نيرو": نحن متحمسون لانطلاق نوبو في مصر، فهي دولة ساحرة، ونتطلع لرؤيتكم هناك.