محمد رمضان يلتقي محمود عباس ويعلن عن مفاجأة بفلسطين
التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس بالفنان المصري محمد رمضان، وذلك على هامش الاحتفالات التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة لإحياء الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية، أمس الاثنين.
وحضر رمضان إلى مقر إقامة الرئيس عباس في نيويورك، وذلك بهدف لقائه.
واحتفى محمود عباس بالفنان المصري، إذ عبَّر عن سعادته بلقائه، وأشاد بما قدمه في مسيرته الفنية.
وعلق الرئيس الفلسطيني في مقطع الفيديو، الذي شاركه رمضان عبر حسابه في "إنستغرام"، ووجد طريقه إلى مواقع التواصل الاجتماعي: "أهلًا وسهلًا، كيف حالك؟ منيح إنو شفناك أخيرًا، زمان إحنا بنسمع عنك كل الأخبار الطيبة والفن العظيم".
كما عمد الفنان المصري إلى مشاركة سلسلة صور عبر حسابه في "إنستغرام" توثق اللقاء بينه وبين محمود عباس ووزير خارجيته رياض المالكي وعدد من المسؤولين.
وأرفق الصور بتعليق: "بنيويورك اليوم تشرفت بلقاء السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين الغالية الحبيبة".
الإعلان عن مفاجأة
وأعلن محمد رمضان عن مفاجأة يستعد لها بعد لقائه بالرئيس الفلسطيني، مبينًا أنه سيحيي حفلًا فنيًّا ضخمًا في مدينة رام الله، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق.
وكان الفنان المصري محمد رمضان في نيويورك لإحياء حفل جماهيري ضمن جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية.