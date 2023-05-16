محمد رمضان يلتقي محمود عباس ويعلن عن مفاجأة بفلسطين

واحتفى محمود عباس بالفنان المصري، إذ عبَّر عن سعادته بلقائه، وأشاد بما قدمه في مسيرته الفنية.

وعلق الرئيس الفلسطيني في مقطع الفيديو، الذي شاركه رمضان عبر حسابه في "إنستغرام"، ووجد طريقه إلى مواقع التواصل الاجتماعي: "أهلًا وسهلًا، كيف حالك؟ منيح إنو شفناك أخيرًا، زمان إحنا بنسمع عنك كل الأخبار الطيبة والفن العظيم".

كما عمد الفنان المصري إلى مشاركة سلسلة صور عبر حسابه في "إنستغرام" توثق اللقاء بينه وبين محمود عباس ووزير خارجيته رياض المالكي وعدد من المسؤولين.

وأرفق الصور بتعليق: "بنيويورك اليوم تشرفت بلقاء السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين الغالية الحبيبة".