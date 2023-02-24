وفاة المخرج المصري تيسير عبود عن عمر 79 عامًا

غيب الموت، اليوم الجمعة، المخرج المصري تيسير عبود، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا بعد صراع مع المرض.

ونعى عدد من الفنانين المصريين، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، المخرج الرحل، فيما لم تحدد أسرة المخرج أو نقابة المهن السينمائية موعد أو مكان تشييع الجثمان.

ونشرت الفنانة المصرية نبيلة عبيد مقطع فيديو قصيرا، عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، جمع صورة للمخرج الراحل تيسير عبود، وأخرى للفنان السوري شادي زيدان، نعت فيهما الثنائي اللذين غيبهما الموت في يوم واحد.

وعلقت ناعية المخرج الراحل بالقول: "اجتمعت الأحزان على قلوبنا، فقدنا فنانا كبيرا وصديقا غاليا وعشرة جميلة منذ سنوات طوال برحيل المخرج الكبير تيسير عبود".