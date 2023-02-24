وفاة المخرج المصري تيسير عبود عن عمر 79 عامًا
غيب الموت، اليوم الجمعة، المخرج المصري تيسير عبود، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا بعد صراع مع المرض.
ونعى عدد من الفنانين المصريين، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، المخرج الرحل، فيما لم تحدد أسرة المخرج أو نقابة المهن السينمائية موعد أو مكان تشييع الجثمان.
ونشرت الفنانة المصرية نبيلة عبيد مقطع فيديو قصيرا، عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، جمع صورة للمخرج الراحل تيسير عبود، وأخرى للفنان السوري شادي زيدان، نعت فيهما الثنائي اللذين غيبهما الموت في يوم واحد.
وعلقت ناعية المخرج الراحل بالقول: "اجتمعت الأحزان على قلوبنا، فقدنا فنانا كبيرا وصديقا غاليا وعشرة جميلة منذ سنوات طوال برحيل المخرج الكبير تيسير عبود".
كما عبرت عن حزنها لوفاة الثنائي مقدمة العزاء لذويهما، إذ كتبت: "كما تألمت كثيرا بوفاة الفنان السوري شادي زيدان، شقيق النجم السوري الكبير أيمن زيدان، وجاء رحيلهما خسارة كبيرة للأسرة الفنية في مصر وسوريا والعالم العربي".
كما نعى الفنان شريف خير الله المخرج الراحل، إذ نشر عبر حسابه على "فيسبوك" صورًا تجمعهما وعلق عليها قائلا: "حبيبي المخرج الكبير تيسير عبود في رحاب الله ورحمته، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".
والمخرج المصري تيسير عبود مواليد 10 تشرين الأول /أكتوبر 1944، وحصل على البكالوريوس من كلية التجارة عام 1968، وبرغم اختلاف دراسته إلا أنه برع في عالم الإخراج السينمائي والتلفزيوني وقدم عشرات الأعمال الدرامية.
ودفعته موهبته وهوايته للعمل في الإخراج السينمائي رغم اختلاف دراسته، حيث بدأ مسيرته وهو طالب. وحينها عمل عبود كمخرج مساعد وهو في السنة الثالثة من كلية التجارة، تحديدا في عام 1966، مع المخرج اليوناني “كونستانتين كوستانوف”، والمخرج سيد طنطاوي حتى عام 1968.
وبدأ المخرج الراحل عمله كمخرج عندما أخرج فيلم "جنون المراهقات" عام 1972 بطولة الفنانين محمد عوض ونبيلة عبيد والفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي، ثم توالت الأعمال.
ومن أبرز أعماله في السينما إخراج أفلام: "ليالي لن تعود" عام 1974 بطولة نور الشريف وناهد شريف وبوسي، و"من بلا خطيئة" عام 1978، بطولة ناهد شريف وسمير صبري وهالة فاخر، و"اللصوص" عام 1980 لمحمود ياسين وناهد شيرين وغسان مطر.
كما قدم فيلم "أبو البنات" عام 1980 لفريد شوقي ومديحة كامل، وفيلم "وداعا يا ولدي" عام 1986 لسميرة أحمد وممدوح عبدالعليم، وفيلم "عيون ورماد" عام 2007 بطولة أيمن زيدان والمصرية داليا مصطفى وخالد الصاوي، هذا بالإضافة إلى إخراجه عددا من الأفلام اللبنانية منها "سامحني حبيبي" عام 1983، بطولة سمير شمص وليلى كرم.
وفي الدراما التلفزيونية، قدم المخرج الراحل عشرات المسلسلات أبرزها مسلسل "كلمات" عام 1999 بطولة حسين فهمي وإيمان، "دموع في نهر الحب" عام 2009 لمصطفى فهمي وخالد زكي، و"رحيل مع الشمس" عام 2010 بطولة سماح أنور وريهام عبد الغفور.
وكان مسلسل "بفعل فاعل" الذي عرض عام 2012 شاهدا على آخر أعمال المخرج الراحل عبود، وكان من بطولة تيسير فهمي، وياسر جلال، وتامر هجرس.