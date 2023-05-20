شريهان تستعد للعودة إلى الشاشة بمسلسل "ضخم"

ووصف المنتج الفنانة شريهان "بالشخصية الملهمة والجميلة"، لافتا إلى أنها تتعامل مع الفن بروح "الهواية"، كما تبحث عن التفاصيل الصغيرة في المشاهد التي تقدمها، وتبذل مجهودا "غير عادي"، وفق تعبيره، معلقًا: "شريهان على المسرح تحسي إن عندها 16 سنة".

وسبق أن قدمت الفنانة شريهان في عام 2021 مسرحية "كوكو شانيل"، والتي عادت من خلالها إلى الجمهور بعد 31 سنة من غيابها عن خشبة المسرح، وما يقارب 21 عاما من غيابها عن الأضواء بسبب المرض.