شريهان تستعد للعودة إلى الشاشة بمسلسل "ضخم"
أعلن المنتج والكاتب المصري مدحت العادل عن عودة قوية للفنانة شريهان لشاشة التلفزيون والمسرح، مؤكدا أنها ستقوم بتقديم مسرحية، وكذلك مسلسل "ضخم"، بحسب وصفه.
وأوضح أن التحضيرات للعملين تتم في ذات الوقت، وسيتم عرضهما قريبا. وقال خلال استضافته في برنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب: "إحنا بصدد عمل كبير مع شريهان.. إن شاء الله مسلسل ضخم ومسرح الاتنين مع بعض".
ووصف المنتج الفنانة شريهان "بالشخصية الملهمة والجميلة"، لافتا إلى أنها تتعامل مع الفن بروح "الهواية"، كما تبحث عن التفاصيل الصغيرة في المشاهد التي تقدمها، وتبذل مجهودا "غير عادي"، وفق تعبيره، معلقًا: "شريهان على المسرح تحسي إن عندها 16 سنة".
وسبق أن قدمت الفنانة شريهان في عام 2021 مسرحية "كوكو شانيل"، والتي عادت من خلالها إلى الجمهور بعد 31 سنة من غيابها عن خشبة المسرح، وما يقارب 21 عاما من غيابها عن الأضواء بسبب المرض.