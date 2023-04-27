شريهان تعلق على مسلسل "تحت الوصاية"

وكتبت شريهان في منشور عبر حسابها بموقع " تويتر" معربة عن سعادتها وفخرها بالمسلسل، وبمحتواه وطريقة تقديمه، مشيرة إلى أنه فن يشفي الروح ويحترم العقل ويروي القلب بقيادة مايسترو عظيم عبقري وموهوب، صاحب رؤية وقضية وهوية ويمتلك أدواته الفنية بميزان من ذهب، وقدّمه بمنتهى الثقة في النفس والأمانة على الجميع قبل نفسه، بحسب تعبيرها.

وأضافت أنها لم تشعر بأية عملية صناعة للعمل التلفزيوني، ولم تشعر بقصد في حركة الكاميرا أو بالضوء أو بغيره من أدوات التعبير من أصوات أو موسيقى وحركة وأداء ممثل أو غيرها، ليخرج العمل صورة ورسالة حقيقية وبسيطة وتلقائية وممتعة، يشعر معها المشاهد أنه أمام شيء حقيقي كالواقع تماما وليس أمام شيء مصنوع أو خيالي.