المغرب.. وجهة صُناع الدراما والسينما العالمية

بات المغرب وجهة مفضلة لصناع الدراما والسينما العالمية في السنوات الأخيرة، حيث سعوا لتصوير إنتاجاتهم الدولية في مناطق مختلفة من البلاد، منها مدينة الصويرة التي يجري فيها تصوير مشاهد الموسم الرابع من المسلسل الأمريكي الشهير "أوتر بانكس".

وفي مدينة ورزازات، التي كرست عبر السنوات نفسها كفضاء لتصوير أفلام هوليودية شهيرة، جرى قبل أشهر تصوير فيلم Gladiator 2 لمخرجه ريدلي سكوت، بميزانية تناهز 200 مليون دولار، ليكون بذلك أفضل فيلم طويل للإنتاج السينمائي الأجنبي خلال السنة الماضية.

وتتطلع السلطات المشرفة على القطاع، توسيع جاذبية البلاد في مناطق أخرى، واستقطاب استثمارات السينما العالمية، إذ كشف وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، في إجابة سابقة بالبرلمان، أن إيرادات تصوير الأفلام الأجنبية بالمغرب خلال 2023، بلغت نحو 100 مليار سنتيم.

ومن ناحيته، أكد مدير الفنون في وزارة الثقافة المغربية هشام عبقري، أن "المنافسة شديدة فيما يخص استقطاب المنتجين والمخرجين الأجانب لتصوير أعمالهم في المغرب، ليس على مستوى الشكل فقط، بل على مستوى التسهيلات الضريبية والموارد البشرية المؤهلة".