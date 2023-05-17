ميغان ماركل تطل بثوب ذهبي خلال حفل في نيويورك (صور)
وصلت دوقة ساسكس ميغان ماركل، مرتدية ثوبًا ذهبيًا، إلى حفل نيويورك أمس الثلاثاء، لتتسلم جائزة "Women of the Vision" ، بحضور زوجها الأمير هاري والأم دوريا راغلاند.
وبحسب مجلة "town and country"، فقد اختارت ميغان ماركل لهذه المناسبة فستانًا ذهبي اللون من تصميم Joanna Ortez، وذلك التزامًا منها بهدف الجائزة النسوي المتمثل بتمكين النساء.
وأضافت ميغان تعديلًا بسيطًا على الفستان الذي يحمل اسم Ideal Universe بإزالة حمالات الكتفين.
ولم تكتف ميغان بهذا القدر من اللون الذهبي، بل جعلت الذهب عنوان طلتها الأساسي، حيث انتعلت صندلًا ذهبيًا من Tom Ford، ليتكامل مع فستانها بقصته الضيقة والشق الأمامي الذي يزينه، وحملت حقيبة Metropolitan Insignia من كارولينا هيريرا باللون الذهبي.
وبحسب وسائل إعلام أجنبية، ارتدت ميغان أساور مرصعة بالألماس على رسغها الأيسر، من بينها إسوارة Love من Cartier المصنوعة من الذهب الأصفر، وإسوارة أخرى من كارتييه، كانت ملكًا للراحلة الأميرة ديانا.
لكن اللافت في إطلالة ميغان أنها ارتدت أقراطًا منJC Penny ، وهي علامة تجارية أسعارها في متناول الجميع.
وقالت ميغان خلال الحفل: "لم يفت الأوان أبدًا للبدء، يمكنك أن تكون صاحب رؤية لحياتك.. يمكنك تحديد طريقة تصبح فيها أعمال التبرع اليومية، التي تتم بلطف وتأييد وإنصاف، صفات تعترف بها النساء الأخريات صغيرات وكبيرات".
وأخبرت ميغان الحضور كيف هرعت وهي طفلة إلى المنزل من المدرسة لقراءة مجلة السيدة، وهي مجلة نسوية أسستها غلوريا شتاينم.
وعلى خشبة المسرح، عانقت الدوقة شتاينم، البالغة من العمر 89 عامًا، وأشادت بها، مثلما هنأت المكرمين الآخرين خلال الحفل، وأشادت بهم.
يشار إلى أن الحفل أقيم بعد عشرة أيام من تتويج الملك تشارلز على عرش المملكة المتحدة.