ميغان ماركل تطل بثوب ذهبي خلال حفل في نيويورك (صور)

وصلت دوقة ساسكس ميغان ماركل، مرتدية ثوبًا ذهبيًا، إلى حفل نيويورك أمس الثلاثاء، لتتسلم جائزة "Women of the Vision" ، بحضور زوجها الأمير هاري والأم دوريا راغلاند.

وبحسب مجلة "town and country"، فقد اختارت ميغان ماركل لهذه المناسبة فستانًا ذهبي اللون من تصميم Joanna Ortez، وذلك التزامًا منها بهدف الجائزة النسوي المتمثل بتمكين النساء.

وأضافت ميغان تعديلًا بسيطًا على الفستان الذي يحمل اسم Ideal Universe بإزالة حمالات الكتفين.