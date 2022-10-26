تطورات جديدة في قضية مغني الراب المغربي "طوطو"

قضت محكمة بمدينة الدار البيضاء المغربية، اليوم الأربعاء، بمتابعة مغني الراب المغربي "إلغراندي طوطو" في حالة سراح مع كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم (1.8 ألف دولار).

ويواجه "طوطو" شكاوى تتعلق بـ"السب والقذف والتشهير والتهديد، والإخلال العلني بالحياء، واستهلاك المخدرات والتحريض على ذلك، والقيام بأعمال وأقوال مخلة بالحياء، وتوثيقها ونشرها عبر أنظمة المعلومات".

وقدم "طوطو"، خلال جلسة الاستماع إليه، اعتذارًا رسميًا للجميع، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد الإساءة إلى أي أحد، ولم يعد يواجه "طوطو" كل الشكاوى التي أقيمت ضده في وقت سابق، حيث تم التنازل على معظمها، ما عدا شكوى الصحافي المغربي محمد التيجيني.

وكان 3 فنانين مغاربة قدموا تنازلاتهم عن الشكاوى التي سبق رفعها ضد "إلغراندي طوطو"؛ ويتعلق الأمر بكل من عميد الأغنية المغربية الفنان عبد الوهاب الدكالي، والملحنين عبد الله عصامي، ومولاي أحمد العلوي، وفق ما أعلن عنه دفاع المتهم المحامي عبدالفتاح زهراش.

ووضع "طوطو" رهن تدابير الحراسة النظرية، مساء الإثنين، عقب الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية في الشكوى التي تقدم بها ضده الصحافي محمد التيجيني.

وقبل مثوله أمام السلطات، قدّم "إلغراندي طوطو"، في ندوة صحفية، الأحد، اعتذاره إلى الجمهور بعد إثارته موجة كبيرة من الجدل؛ بسبب تصريحه عن تعاطيه الحشيش، خلال ندوة صحفية سبقت حفله الغنائي ضمن "مهرجان الرباط عاصمة الثقافة الأفريقية"، أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، وتلفظه بعبارات "غير لائقة" على منصة المهرجان.

وقال "طوطو"، إن "الضجة التي حدثت لم تكن محسوبة، ولم أكن أرغب بها، ولم أقصد الإساءة، وتطورت الأمور إلى ما هي عليه اليوم، وتصريحاتي كانت عفوية".

ويتمتع "طوطو" بشعبية كبيرة داخل وخارج المغرب، ومعظم جمهوره من فئة المراهقين والشباب، وحصل الفنان العشريني قبل أشهر، على جائزة القرص الذهبي، بعدما نالت نسخته من أغنية "Love Nwantiti" برفقة المغني النيجيري CKay، أكثر من 100 مليون استماع على منصة "سبوتيفاي".

وتصدر "إلغراندي طوطو"، 2021، قائمة الأكثر استماعًا في العالم العربي بفضل ألبومه "Caméléon". وصنفته مجلة "فوربس" الشرق الأوسط ضمن نجوم الموسيقى العرب لسنة 2021.