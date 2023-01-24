خالد يوسف يمنع الفنانات من وضع المكياج في "سره الباتع"

يضع المخرج المصري خالد يوسف شروطا حازمة على الفنانات اللاتي يشاركن في مسلسله الأول "سره الباتع"، منها عدم وضع مساحيق التجميل، وإجبار المخالِفة بغسل وجهها داخل موقع التصوير أمام الجميع.

وكشفت الفنانة عفاف مصطفى عن ذلك، خلال تعليقها على صورة من كواليس نشرتها عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: "استأذنت المخرج خالد يوسف قبل نزول الصورة دي من مسلسل سره الباتع قبل عرضه، أول لما قلت له أستاذ خالد هنزل صورة بعد إذنك قال لي طلباتك كترت يا عفاف".

وأضافت الفنانة المصرية: "كان لازم أستأذنه أصلها مش فوضى، وإلا كان العقاب هيكون شديد ليا من الأستاذ ومن الإنتاج".