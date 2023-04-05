الفنانة السورية هلا يماني تعلن اعتزالها التمثيل و"التوبة"

أطلت الفنانة السورية هلا يماني على متابعيها لتعلن بشكل مفاجئ اتخاذها خطوة الاعتزال النهائي للفن، وفق قولها.

وخرجت الفنانة "يماني" في بث على الهواء مباشرة وهي ترتدي الحجاب، وذلك بعد مدة من غيابها عن الساحة الفنية.

وقالت إنها ارتدت الحجاب عن قناعة، ولإدراكها أن الإنسان عليه أن يعود عن الخطأ في الوقت المناسب، مؤكدة "توبتها إلى الله" ورغبتها في الحصول على المغفرة.

واعتبرت أن عدم ارتداء الحجاب أو عدم أداء الصلاة من الذنوب، مشددة على رغبتها في "الثبات على حجابها"، وذلك بسبب ما رأته من نساء عرفتهن كن يرتدين الحجاب لسنوات طويلة لكنهن تخلين عنه رغم ذلك، مستدركة أنهن فعلن هذا ربما لعدم قناعتهن به منذ البداية.