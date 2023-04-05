الفنانة السورية هلا يماني تعلن اعتزالها التمثيل و"التوبة"
أطلت الفنانة السورية هلا يماني على متابعيها لتعلن بشكل مفاجئ اتخاذها خطوة الاعتزال النهائي للفن، وفق قولها.
وخرجت الفنانة "يماني" في بث على الهواء مباشرة وهي ترتدي الحجاب، وذلك بعد مدة من غيابها عن الساحة الفنية.
وقالت إنها ارتدت الحجاب عن قناعة، ولإدراكها أن الإنسان عليه أن يعود عن الخطأ في الوقت المناسب، مؤكدة "توبتها إلى الله" ورغبتها في الحصول على المغفرة.
واعتبرت أن عدم ارتداء الحجاب أو عدم أداء الصلاة من الذنوب، مشددة على رغبتها في "الثبات على حجابها"، وذلك بسبب ما رأته من نساء عرفتهن كن يرتدين الحجاب لسنوات طويلة لكنهن تخلين عنه رغم ذلك، مستدركة أنهن فعلن هذا ربما لعدم قناعتهن به منذ البداية.
وألمحت الفنانة السورية أن تأثير عائلة والدتها الديني عليها ربما لعب دورا، نظرا لأنها عائلة محافظة وملتزمة.
وقالت في معرض حديثها: "كلياتنا غلطنا ما فيه حدا بالحياة ما غلط، بس لازم الواحد يرجع عن الغلط ، الله اكيد بيغفر، وحلو الواحد يرجع يفيق ويقول أنا يا رب تبت وسامحني، ما فيه حدا ما أخطأ، فكرة أنو نحنا ما نتحجب خطأ، فكرة إنو ما كنا نصلي خطأ، أنا كتير بعرف ناس الله يعفو عنا، كتير بعرف ناس كانوا محجبين وشالوا بعد عمر، ما بعرف هذا بقول مانو عن قناعة، الله يثبتني".
وأضافت في الفيديو: "عيلة بابا الله يرحمه كانو سبور، بس عيلة ماما الله يطول عمرا كثير ملتزمين وأنا كنت دايما بجمعات مع عيلة ماما فكتير بقلبي مع فكرة الحجاب من زمان وأنا حدا بحاول ما فيني أعمل منيح على قد ما بقدر".
واشتهرت الفنانة السورية هلا يماني بدور "فايزة" في مسلسل "باب الحارة".