وفاة مقدّم البرامج الأمريكي الشهير جيري سبرينغر

وبدأ برنامجه "ذي جيري سبرينغر شو" (The Jerry Springer Show) في شهر أيلول/سبتمبر من عام 1991، ثمّ أوقف بعد 27 عاماً، غير أنّه تحوّل في هذا الوقت إلى رمز للبرامج الهابطة.

وكان في البداية برنامجاً حوارياً كلاسيكياً، ركّز على القضايا الاجتماعية والحياة السياسية الأمريكية.

وكان جيري سبرينغر محامياً وسياسياً، كما تولّى منصب رئيس بلدية سينسيناتي في ولاية أوهايو الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة لمدّة عام في 1977.

ولكن بعد عدّة سنوات، غيّر هذا الابن من مهاجرين ألمان نبرة برنامجه بشكل جذري، وتحوّل إلى البحث عن الإثارة بأيّ ثمن من أجل استقطاب الجمهور.