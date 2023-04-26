وفاة المذيع المصري حمادة عز الدين
أُعلن في العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، عن وفاة الإعلامي والمذيع حمادة عزالدين، أحد أهم رواد التلفزيون المصري.
والراحل عز الدين أحد الوجوه الإعلامية الشهيرة في مصر، حيث قدم نشرة التلفزيون المصري باللغة الفرنسية لفترات طويلة، كما شارك في تقديم برنامج "صباح الخير يا مصر".
ونعى فنانون وإعلاميون الراحل عز الدين مستذكرين مناقبه وأدواره البارزة في القطاع الإعلامي والإذاعي في مصر.
وكتبت الإعلامية رشا مجدي عبر صفحتها على فيسبوك: "وجعي عليك أكبر من أي كلام يتكتب لأنك كنت صاحبي وأخويا ومن أقرب الناس مرينا مع بعض بظروف كثيرة وكنا دائما بنسند على بعض مع السلامة يا صديقي العزيز الغالي حتى نلتقي حمادة عز الدين ..الله يرحمك".
ونعت الفنانة يسرى الراحل عز الدين، وكتبت تغريدة لها عبر "تويتر" قالت فيها "إنا لله وإنا إليه راجعون.. صديقي و أخويا العزيز أوي على قلبي حمادة عز الدين في ذمة الله.. مش قادرة أوصف وجعي على فراقك.. ربنا يصبر كل أحبابك .. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأسكنه فسيح جناتك".