وفاة المذيع المصري حمادة عز الدين

أُعلن في العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، عن وفاة الإعلامي والمذيع حمادة عزالدين، أحد أهم رواد التلفزيون المصري.

والراحل عز الدين أحد الوجوه الإعلامية الشهيرة في مصر، حيث قدم نشرة التلفزيون المصري باللغة الفرنسية لفترات طويلة، كما شارك في تقديم برنامج "صباح الخير يا مصر".

ونعى فنانون وإعلاميون الراحل عز الدين مستذكرين مناقبه وأدواره البارزة في القطاع الإعلامي والإذاعي في مصر.