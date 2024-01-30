ورد الخال لـ"إرم نيوز": مواقع التواصل سهّلت الانتشار وأضرت بالفن

غائبة أم مغيّبة؟

وعن سبب غيابها عن المهرجانات العربية واللبنانية في 2023 و 2024، قالت ورد الخال "أشعرُ بالفخر كوني ممثلة لبنانية دخلت إلى كل بيت في لبنان والوطن العربي، ونلتُ مصداقيتي من الجماهير نظير أعمالي التي نالت إعجاب المشاهد وأدواري المركبة والصعبة في كثير من الأحيان".

وشددت "أنا مؤمنة أن المهرجانات حدث مهم يتوج نجاح الفنان، لكن مسألة غياب أسماء مهمة عنها وحضور أسماء أخرى قد تكون دخيلة على المجال الفني، أمر مرتبط بسياسات القائمين على تلك المهرجانات ومنظمي الحدث".

وأكدت الفانة اللبنانية "أعتبر تقدير الجمهور لي أكبر من أي جائزة نلتها على مدار 25 عامًا بمجال التمثيل".

"تهميش"

وبالحديث عن أسباب تراجع الدراما اللبنانية أمام السورية والمصرية، قالت "لا أعرف إذا تفوقت الدراما السورية على المصرية، لكن سوريا ومصر لديهما صناعة فنية قوية، وفي لبنان نعاني من تقلبات وصعوبات كثيرة، وهذا الأمر معروف للجميع، ولا يجوز تهميش الصناعة اللبنانية بهذه الطريقة، لكن أعلم أن الدراما تتطلب إمكانيات مادية، والبلاد في وضع اقتصادي صعب، لذلك لا نستطيع إنتاج أعمال فنية قوية".

وعن الفنانة أو الفنان الذي انسجمت بالتمثيل معه أكثر من غيره، أشارت ورد إلى أنها شاركت بالعديد من الأعمال الفنية مع مجموعة كبيرة من الممثلين، وكانت جميع تجاربها ناجحة وإيجابية.

وأكدت "نجحت في تحقيق الانسجام مع أكثر من ممثل، لكنني لا أستطيع ذكر أسماء هؤلاء الممثلين لأنني أحترمهم جميعًا، وأعتقد أن الجمهور هو مَن يحكم على نجاح الأعمال الفنية".

"علاقات طبيعية"

وفي حال أدت صراحتها لخسارتها أدوارًا مهمة، أجابت ورد "أعتبر نفسي دبلوماسية وأتصرف بذكاء، وهذا الأمر جعلني على تواصل جيد مع من هم في المجال الذي أعمل به. كما أنني أعرف كيف أتعامل مع الناس، فأنا قريبة منهم، وأتصرف بالطريقة التي تليق بي وبهم، لذلك علاقتي بالجميع طبيعية دون تكليف أو تصنع، وأضع كل شيء في نصابه الصحيح".

وأنهت ورد حديثها مع إرم بإعلان خبر غيابها عن الموسم الرمضاني المقبل، متمنية تقديم أعمال فنية تلبي توقعات الجمهور العربي في المستقبل القريب.