ورد الخال لـ"إرم نيوز": مواقع التواصل سهّلت الانتشار وأضرت بالفن
في حوار مع "إرم نيوز" تحدثت الفنانة اللبنانية ورد الخال عن العديد من جوانب حياتها المهنية، بالإضافة لتأثير السوشيال ميديا على الفن وتراجع الدراما اللبنانية.
وقالت ورد إن "السوشيال ميديا أثرت على الفن سلبًا؛ لأنها سهّلت عملية الوصول إلى الشهرة والنجومية، ما أدى إلى تراجع المعايير الفنية، وظهور العديد من الأعمال السطحية والتجارية".
وتابعت "إذا كان لشخص ما 3 ملايين متابع على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، يتم التعاقد معه مهما كان محتواه سخيفًا. لقد أصبح كل شيء سهلًا، وباتت أهميتنا مرتبطة برقم المتابعين.. لم يعد الفنان يتعب وأصبح بلا خبرة وبلا أساس ثابت، كما بات يطمح للوصول بلمح البصر للشهرة والجماهيرية".
وأشارت الفنانة اللبنانية إلى فقدان شباب السوشيال ميديا اليوم لعنصر المثابرة وعملية تراكم الموهبة والخبرة بخلاف أسس الماضي، التي جعلت فنان "أيام زمان" يحفر مجده بالكفاح والتراكم حتى أصبح اسمه خالدا وأعماله في ذاكرة ووجدان الوطن العربي .
غائبة أم مغيّبة؟
وعن سبب غيابها عن المهرجانات العربية واللبنانية في 2023 و 2024، قالت ورد الخال "أشعرُ بالفخر كوني ممثلة لبنانية دخلت إلى كل بيت في لبنان والوطن العربي، ونلتُ مصداقيتي من الجماهير نظير أعمالي التي نالت إعجاب المشاهد وأدواري المركبة والصعبة في كثير من الأحيان".
وشددت "أنا مؤمنة أن المهرجانات حدث مهم يتوج نجاح الفنان، لكن مسألة غياب أسماء مهمة عنها وحضور أسماء أخرى قد تكون دخيلة على المجال الفني، أمر مرتبط بسياسات القائمين على تلك المهرجانات ومنظمي الحدث".
وأكدت الفانة اللبنانية "أعتبر تقدير الجمهور لي أكبر من أي جائزة نلتها على مدار 25 عامًا بمجال التمثيل".
"تهميش"
وبالحديث عن أسباب تراجع الدراما اللبنانية أمام السورية والمصرية، قالت "لا أعرف إذا تفوقت الدراما السورية على المصرية، لكن سوريا ومصر لديهما صناعة فنية قوية، وفي لبنان نعاني من تقلبات وصعوبات كثيرة، وهذا الأمر معروف للجميع، ولا يجوز تهميش الصناعة اللبنانية بهذه الطريقة، لكن أعلم أن الدراما تتطلب إمكانيات مادية، والبلاد في وضع اقتصادي صعب، لذلك لا نستطيع إنتاج أعمال فنية قوية".
وعن الفنانة أو الفنان الذي انسجمت بالتمثيل معه أكثر من غيره، أشارت ورد إلى أنها شاركت بالعديد من الأعمال الفنية مع مجموعة كبيرة من الممثلين، وكانت جميع تجاربها ناجحة وإيجابية.
وأكدت "نجحت في تحقيق الانسجام مع أكثر من ممثل، لكنني لا أستطيع ذكر أسماء هؤلاء الممثلين لأنني أحترمهم جميعًا، وأعتقد أن الجمهور هو مَن يحكم على نجاح الأعمال الفنية".
"علاقات طبيعية"
وفي حال أدت صراحتها لخسارتها أدوارًا مهمة، أجابت ورد "أعتبر نفسي دبلوماسية وأتصرف بذكاء، وهذا الأمر جعلني على تواصل جيد مع من هم في المجال الذي أعمل به. كما أنني أعرف كيف أتعامل مع الناس، فأنا قريبة منهم، وأتصرف بالطريقة التي تليق بي وبهم، لذلك علاقتي بالجميع طبيعية دون تكليف أو تصنع، وأضع كل شيء في نصابه الصحيح".
وأنهت ورد حديثها مع إرم بإعلان خبر غيابها عن الموسم الرمضاني المقبل، متمنية تقديم أعمال فنية تلبي توقعات الجمهور العربي في المستقبل القريب.