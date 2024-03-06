معركة تترات رمضان.. "حظ" أصالة في مواجهة "إمبراطورية" مدحت صالح
لا تقتصر المنافسة الساخنة في دراما رمضان على جماهيرية فريق التمثيل أو جاذبية القصة بل تمتد بشكل أساس إلى تترات المقدمة والنهاية التي أصبحت ساحة لمعركة مشتعلة يتنافس فيها نجوم الطرب لاستغلال كثافة المشاهدة في الموسم الأشهر، وكذلك من أجل منح المسلسل "بصمة غنائية" لا تُنسى لا سيما أن الذاكرة العامة لا تزال تحمل أصداء تترات قديمة لا تزال باقية رغم أن المسلسل نفسه قد يكون طواه النسيان.
ويشهد ماراثون رمضان 2024 منافسة حامية الوطيس بين العديد من النجوم منهم:
مدحت صالح
يخوض السباق الغنائي من خلال مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي الذي سبق أن تعاون معه في " راجعين يا هوى" ، رمضان 2022. وسبق لمدحت صالح أن قدم تترات رمضان مع كبار النجوم كما في " حضرة المتهم أبي " مع نور الشريف و" عباس الأبيض في اليوم الأسود" مع يحيى الفخراني.
أصالة
وتحت عنوان "الحظ" تقدم أصالة نصري تترات مسلسل "نعمة الأفوكاتو" لمي عمر، كلمات محمد عبدالمنعم، ألحان مدين، كما طرحت الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "الجوكر"، من كلمات حسام طنطاوى، وألحان خالد نبيل.
ومن أشهر تترات الأغاني التي قدمتها أصالة " حبة ظروف" في مسلسل " السيدة الأولى " لغادة عبد الرازق، كما قدمت تتر الحلقة الأخيرة من مسلسل " الاختيار"، الجزء الأول.
أكرم حسني
على طريقة بيدي لا بيد عمرو، يقدم النجم الكوميدي أكرم حسني تترات مسلسل "بابا جه" الذي يلعب أيضًا بطولته. وسبق لحسني أن جمع بين البطولة وتقديم تترات المسلسل في مسلسل " مكتوب عليا" الذي قدَّمه في رمضان 2022.
أحمد شيبة
انفجرت شعبيته بعد أغنية "آه لو لعبت يا زهر" قبل سنوات ليصبح بعدها صوتًا مميزًا في الغناء الشعبي؛ لِما يتسم به من قوة وجمال وشجن ويأمل صناع مسلسل "حق عرب" لأحمد العوضي أن يجتذب شيبة جمهوره العريض للعمل. واللافت أن مطربًا شعبيًّا آخر هو طارق الشيخ يقدم أغنية بعنوان " مضحوك عليَّ" بنفس المسلسل.
حمزة نمرة
يترقب جمهور المطرب صاحب التجارب الغنائية غير التقليدية شكل مشاركته للمرة الأولى في سباق تترات رمضان من خلال مسلسل "سر إلهي" للفنانة روجينا.
وقال " نمرة" في حوار سابق مع "إرم نيوز" إنه لا يمانع تكرار التجربة التي يخوضها للمرة الأولى في الدراما بشرط أن تكون الأغنية التي يقدمها تحمل إضافة للمسلسل.
عبد الباسط حمودة
يعد أحد أبرز نجوم الغناء الشعبي في مصر ووجود اسمه على تترات المقدمة والنهاية يعطي العمل نكهة مميزة وهو ما يراهن عليه صناع مسلسل "المعلم"، بطولة مصطفى شعبان.