معركة تترات رمضان.. "حظ" أصالة في مواجهة "إمبراطورية" مدحت صالح

لا تقتصر المنافسة الساخنة في دراما رمضان على جماهيرية فريق التمثيل أو جاذبية القصة بل تمتد بشكل أساس إلى تترات المقدمة والنهاية التي أصبحت ساحة لمعركة مشتعلة يتنافس فيها نجوم الطرب لاستغلال كثافة المشاهدة في الموسم الأشهر، وكذلك من أجل منح المسلسل "بصمة غنائية" لا تُنسى لا سيما أن الذاكرة العامة لا تزال تحمل أصداء تترات قديمة لا تزال باقية رغم أن المسلسل نفسه قد يكون طواه النسيان.

ويشهد ماراثون رمضان 2024 منافسة حامية الوطيس بين العديد من النجوم منهم:

مدحت صالح

يخوض السباق الغنائي من خلال مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي الذي سبق أن تعاون معه في " راجعين يا هوى" ، رمضان 2022. وسبق لمدحت صالح أن قدم تترات رمضان مع كبار النجوم كما في " حضرة المتهم أبي " مع نور الشريف و" عباس الأبيض في اليوم الأسود" مع يحيى الفخراني.