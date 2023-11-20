أديل تعترف بزواجها من ريتش بول

بعد أشهر من التكهنات، اعترفت النجمة البريطانية أديل بزواجها من الوكيل الرياضي الأمريكي ريتش بول، في تصريح صدم معجبيها، وفقا لما جاء في صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأقرت أديل التي تبلغ من العمر 35 عاما بزواجها من ريتش بول خلال حضورها عرض "آلان كار" الكوميدي في لوس أنجلوس، حيث كانت جالسة بين الحضور، فسأل آلان من منكم تزوج حديثا؟ فصرخت أديل "أنا".

وأفاد أحد الحاضرين "كان عرضا صغيرا حضره 75 شخصا فقط، وكانت أديل تجلس مع صديقتها خلفي مباشرة، ولم يقترب حارسها الشخصي منها قط، سوى لإحضار بعض الوجبات الخفيفة. كما لم تهتم أديل في حال عرفها الناس أم لا، واعترفت بزواجها من ريتش بول أمام جميع المتواجدين".

وأحاطت شائعات الزواج أديل وريتش بول في الآونة الأخيرة، إلا أنهما لم يعلنا حقيقة الأمر عبر الإعلام.

وفي أكتوبر الماضي ظهر ريتش بول في برنامج قناة CBS الصباحي، وعندما سألته المذيعة "غايل كنغ" عما إذا كان يمكنها أن تشير لأديل باسم "السيدة بول"، أجاب ريتش قائلا "يمكنك أن تطلقي عليها ما تريدين. أفضل ألّا أناقش هذه الأمور عبر الإعلام، فأنا لا أحب أن أضع حياتي تحت الأضواء".