خطوبة أديل من رجل الأعمال الأمريكي ريتش بول
Getty Images

خطوبة أديل من رجل الأعمال الأمريكي ريتش بول

منى مصلح
منى مصلح

أعلنت صحف بريطانية خطوبة المغنية الإنجليزية أديل (34 عاما) من رجل الأعمال الأمريكي ريتش بول (41 عاما)، مؤكدة أنهما يخططان للزواج في الصيف القادم.

وتأكيدا على الأخبار التي خرجت على لسان مقربين من مغنية "رولينغ إن ذا ديب"، كانت أديل قد ظهرت بخاتم ماسي ضخم خلال حفلها الأخير، الذي أحيته في لاس فيغاس.

وأكدت وقتها عدة صحف أن أديل سبق وأن ظهرت بالخاتم نفسه في حفل توزيع جوائز "بريت" عام 2022.

وعلى الرغم من تداول أخبار خطوبة أديل وريتش بول منذ عام تقريبا، إلا أنهما لم يعلنا الأمر رسميا عبر أي وسيلة رسمية.

أديل وريتش بول
أديل وريتش بولGetty Images

وكان الثنائي أديل وريتش قد ظهرا معا آخر مرة في حفل السوبر بول بداية الشهر الحالي.

حياة شخصية سرية

وبينما تميل أديل لإبقاء حياتها الخاصة بعيدة عن الأضواء، إلا أنها صدمت جمهورها حين كشفت أنها مغرمة بريتش بول في ديسمبر الماضي، وذلك خلال إحدى حفلاتها في لاس فيغاس.

وقالت أديل على المسرح حينها: "أحبه أكثر من الحياة نفسها، هل نتمنى له معا عيد ميلاد سعيد؟.. اسمه ريتش".  

خاتم أديل
خاتم أديل

يذكر أن أديل كانت متزوجة من رجل الأعمال سايمون كوينكي، بعد علاقة رومانسية بدأت بينهما عام 2012، وأنجبت منه طفلها الوحيد "أنجيلو"، قبل أن ينفصلا عام 2019.

أديل وزوجها السابق
أديل وزوجها السابق Getty Images
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