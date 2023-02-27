خطوبة أديل من رجل الأعمال الأمريكي ريتش بول
أعلنت صحف بريطانية خطوبة المغنية الإنجليزية أديل (34 عاما) من رجل الأعمال الأمريكي ريتش بول (41 عاما)، مؤكدة أنهما يخططان للزواج في الصيف القادم.
وتأكيدا على الأخبار التي خرجت على لسان مقربين من مغنية "رولينغ إن ذا ديب"، كانت أديل قد ظهرت بخاتم ماسي ضخم خلال حفلها الأخير، الذي أحيته في لاس فيغاس.
وأكدت وقتها عدة صحف أن أديل سبق وأن ظهرت بالخاتم نفسه في حفل توزيع جوائز "بريت" عام 2022.
وعلى الرغم من تداول أخبار خطوبة أديل وريتش بول منذ عام تقريبا، إلا أنهما لم يعلنا الأمر رسميا عبر أي وسيلة رسمية.
وكان الثنائي أديل وريتش قد ظهرا معا آخر مرة في حفل السوبر بول بداية الشهر الحالي.
حياة شخصية سرية
وبينما تميل أديل لإبقاء حياتها الخاصة بعيدة عن الأضواء، إلا أنها صدمت جمهورها حين كشفت أنها مغرمة بريتش بول في ديسمبر الماضي، وذلك خلال إحدى حفلاتها في لاس فيغاس.
وقالت أديل على المسرح حينها: "أحبه أكثر من الحياة نفسها، هل نتمنى له معا عيد ميلاد سعيد؟.. اسمه ريتش".
يذكر أن أديل كانت متزوجة من رجل الأعمال سايمون كوينكي، بعد علاقة رومانسية بدأت بينهما عام 2012، وأنجبت منه طفلها الوحيد "أنجيلو"، قبل أن ينفصلا عام 2019.