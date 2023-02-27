خطوبة أديل من رجل الأعمال الأمريكي ريتش بول

أعلنت صحف بريطانية خطوبة المغنية الإنجليزية أديل (34 عاما) من رجل الأعمال الأمريكي ريتش بول (41 عاما)، مؤكدة أنهما يخططان للزواج في الصيف القادم.

وتأكيدا على الأخبار التي خرجت على لسان مقربين من مغنية "رولينغ إن ذا ديب"، كانت أديل قد ظهرت بخاتم ماسي ضخم خلال حفلها الأخير، الذي أحيته في لاس فيغاس.

وأكدت وقتها عدة صحف أن أديل سبق وأن ظهرت بالخاتم نفسه في حفل توزيع جوائز "بريت" عام 2022.

وعلى الرغم من تداول أخبار خطوبة أديل وريتش بول منذ عام تقريبا، إلا أنهما لم يعلنا الأمر رسميا عبر أي وسيلة رسمية.