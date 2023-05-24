إليسا تسخر من انتقاد شيرين عبدالوهاب لها

سخرت الفنانة اللبنانية إليسا من الجدل القائم بعد انتقاد الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب لها بشأن طريقة تعاملها مع جمهورها.

وكانت شيرين قد صرحت خلال استضافتها في برنامج "كاربول كاريوكي بالعربي" مع الإعلامي هشام الهويش، برأيها في الفنانة إليسا، لافتة إلى أن أكثر ما تنتقده فيها، هي طريقة تعاملها مع الجمهور: "ما بحبش فيها أنها لما بتغني بحس إنها ماسكة على الناس شيكات".

وإثر ذلك، نشرت إليسا منشورا لصورتين، تظهر في إحداهما واقفة على خشبة المسرح في حالة من السعادة، كتب فوقها عبارة: "كيف يرى الناس إليسا على خشبة المسرح"، وعلى الجانب الآخر صورة أخرى لفتاة تحمل شيكا في يدها، وعلِّق فوقها بعبارة: "كيف ترى شيرين إليسا".

وأرفقت الصورتين بتعليق "لا ضغينة"، إشارة إلى أن سخريتها جاءت من باب الفكاهة، ولا تكنّ أي مشاعر غضب تجاه الفنانة المصرية.