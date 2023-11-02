كيم كارداشيان تثير غضب الفلسطينيين بملابس ابنها التنكرية
أثارت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان غضب واستياء رواد السوشال ميديا، بسبب إطلالة الهالوين التنكرية، التي اعتمدتها لابنها.
وشاركت كيم صورا لطفلها "سانت" وصديقه وهما يرتديان بدلتين لفرقي كرة قدم، إذ ظهر ابنها ببدلة اللاعب الشهير نيمار، فيما اعتمد صديقه بدلة منتخب آخر. وتركت تعليقا قالت فيه "سانت متنكر بهيئة الزومبي نيمار".
اللافت في الصور، كانت الدماء التي غطت الطفلين بالإضافة إلى ملابسهما التي بدت ممزقة وملطخة، الأمر الذي صدم رواد السوشال ميديا، والذين أكدوا أن كيم أرادت توجيه رسالة "استخفاف وسخرية" من ما يجري في غزة.
وعبّر عدد من النشطاء الفلسطينيين في مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من تصرف كيم، فقالت معلقة "شاهدوا.. كيم كارداشيان تسخر من أطفال فلسطين".
ونشر ناشط آخر صورة لطفل فلسطيني جريح يرتدي بدلة رياضية، مع تعليق قال فيه "عيد الهالوين بالنسبة لك هو الحقيقة التي يعيشها أطفال فلسطين".
وقال آخر "هل استوحيت إطلالة طفلك من أحداث غزة؟ أنت مثيرة للشفقة".
في المقابل، دافع آخرون عن كيم، مشيرين إلى أنها لم تقصد الإساءة لأطفال غزة، خاصة وأنها تنحدر من عائلة أرمنية تعرضت لمذبحة تاريخية العام 1915.
من جابنها، التزمت كيم الصمت حتى اللحظة، على الرغم من تلقيها مئات الرسائل تحت الصور في "إكس" و"إنستغرام"، والتي طالبتها بحذف المنشور أو تقديم اعتذار.