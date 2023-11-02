كيم كارداشيان تثير غضب الفلسطينيين بملابس ابنها التنكرية

وعبّر عدد من النشطاء الفلسطينيين في مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من تصرف كيم، فقالت معلقة "شاهدوا.. كيم كارداشيان تسخر من أطفال فلسطين".

ونشر ناشط آخر صورة لطفل فلسطيني جريح يرتدي بدلة رياضية، مع تعليق قال فيه "عيد الهالوين بالنسبة لك هو الحقيقة التي يعيشها أطفال فلسطين".

وقال آخر "هل استوحيت إطلالة طفلك من أحداث غزة؟ أنت مثيرة للشفقة".