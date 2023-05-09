الفريج.. أول كارتون إماراتي يحقق أعلى المشاهدات في دبي

برز مسلسل "الفريج" مجددًا بعد أن تداوله العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إثر الوفاة المفاجئة للفنان ماجد الفلاسي، صاحب صوت "أم سعيد"، إحدى الشخصيات الرئيسة في العمل الكارتوني.

ويعد مسلسل "الفريج" أو مسلسل كارتون إماراتي، كما إنه أول مسلسل كارتوني ثلاثي الأبعاد في الشرق الأوسط.

وظهرت فكرة المسلسل إلى النور من خلال المخرج الإماراتي محمد سعيد حارب، الذي تخصص في الفنون العامة وتحريك الصور في واشنطن، قبل أن ينضم إلى المدينة الإعلامية في دبي.

وقدَّم محمد سعيد حارب "الفريج"، كمخرج وسيناريست، ويحكي المسلسل قصة أربع سيدات إماراتيات مسنات، ينتمين إلى دبي القديمة، ويخضن مغامرات رائعة.