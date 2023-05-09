الفريج.. أول كارتون إماراتي يحقق أعلى المشاهدات في دبي
برز مسلسل "الفريج" مجددًا بعد أن تداوله العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إثر الوفاة المفاجئة للفنان ماجد الفلاسي، صاحب صوت "أم سعيد"، إحدى الشخصيات الرئيسة في العمل الكارتوني.
ويعد مسلسل "الفريج" أو مسلسل كارتون إماراتي، كما إنه أول مسلسل كارتوني ثلاثي الأبعاد في الشرق الأوسط.
وظهرت فكرة المسلسل إلى النور من خلال المخرج الإماراتي محمد سعيد حارب، الذي تخصص في الفنون العامة وتحريك الصور في واشنطن، قبل أن ينضم إلى المدينة الإعلامية في دبي.
وقدَّم محمد سعيد حارب "الفريج"، كمخرج وسيناريست، ويحكي المسلسل قصة أربع سيدات إماراتيات مسنات، ينتمين إلى دبي القديمة، ويخضن مغامرات رائعة.
قصة الفريج
تعيش في "الفريج"، 4 سيدات إماراتيات مسنات، وقد اخترن حيًّا منعزلًا في إمارة دبي العصرية.
والشخصيات الأربع الأساسية في "الفريج" هنّ "أم سعيد"، و"أم سلوم"، و"أم علاوي"، و"أم خمّاس"، اللواتي يحاولن عيش حياة هادئة في خضم صخب المدينة، التي لا تنفك تتطور بسرعة مطردة.
ويكشف تطور المدينة عن قضية اجتماعية جديدة كل يوم، فتقوم المسنات الأربع بتحديدها، ومعالجتها بطريقتهن البسيطة والخاصة.
وتعتبر "أم سعيد"، الأكبر سنًّا بين صديقاتها الثلاث، وبحكم واقع السن، فهي الأكثر حكمة ورزانة، وتعشق إلقاء الشعر والأمثال الشعبية القديمة.
أما "أم خمّاس" فهي شخصية حماسية بشكل دائم، وقد ترمّلت ثلاث مرات، لكنها أسست عملها الخاص، وهو مطبخ شعبي وخدمة لتوزيع الطعام، إضافة إلى فرقة موسيقية شعبية.
بالإضافة إلى الفرقة الموسيقية الشعبية. ربمّا الموسيقى هي طريقتها الخاصة لإطلاق ثورتها بدل من أن تتلقاها صديقاتها العجائز.
فيما تميزت شخصية "أم علاوي" بأنها الأكثر "طولًا" والأكثر ثقافة وعلمًا، وهي لا تترك منزلها دون هاتفها الجوال و"اللابتوب"، إذ إن شاغلها الشاغل هو سوق الأسهم.
وتعتبر "أم سلوم" الأطيب والأرق على الإطلاق بين المسنات الأربع، وهي تعاني فقدان الذاكرة، الذي اعتادت صديقاتها عليه، وهي تتبع غالبًا صديقاتها.
نحو العالمية
تمكن المسلسل الكارتوني "الفريج"، المؤلف من 5 مواسم و45 حلقة، من لفت الأنظار إليه منذ بدء عرضه، إذ حظيت الحلقة الأولى من الموسم الثاني بمتابعة 680,000 مشاهد؛ ما جعلها الأكثر مشاهدة ضمن عروض قناة دبي.
وعُرض الفريج بشكل حصري على قناة دبي و"سما دبي"، بدءًا من عام 2006 وحتى ختام مواسمه.
وسبق أن صرح مخرج ومؤلف العمل، محمد سعيد حارب، أنه تمت ترجمة "الفريج" إلى لغات عالمية، وعرضه كذلك على قناة "نتفليكس" كرمز ورصد لمراحل نشأة وتطور الفن الإماراتي.
وتم تنفيذ الكارتون الإماراتي باستخدام تقنية الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد.