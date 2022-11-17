"ثلاث جلطات" تنقل الإعلامي السعودي إبراهيم القصيمي للمستشفى

كشف المنشد السعودي فهد مطر عن تطورات الوضع الصحي لمواطنه الإعلامي إبراهيم القصيمي بعد دخوله المستشفى، إثر أزمة صحية ألمت به.

وأوضح "مطر" في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر" أن الأطباء بعد التشخيص أفادوا بإصابة الإعلامي القصيمي بـ"ثلاث جلطات في المخ"، طالبا من متابعيه الدعاء له بالشفاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للإعلامي السعودي، وهو يوجه حديثه لمتابعيه من داخل المستشفى.

وظهر الإرهاق على القصيمي، وكان يواجه صعوبة في الكلام، وهو يطلب الدعاء بالشفاء من قبل متابعيه.