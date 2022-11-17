"ثلاث جلطات" تنقل الإعلامي السعودي إبراهيم القصيمي للمستشفى
كشف المنشد السعودي فهد مطر عن تطورات الوضع الصحي لمواطنه الإعلامي إبراهيم القصيمي بعد دخوله المستشفى، إثر أزمة صحية ألمت به.
وأوضح "مطر" في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر" أن الأطباء بعد التشخيص أفادوا بإصابة الإعلامي القصيمي بـ"ثلاث جلطات في المخ"، طالبا من متابعيه الدعاء له بالشفاء.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للإعلامي السعودي، وهو يوجه حديثه لمتابعيه من داخل المستشفى.
وظهر الإرهاق على القصيمي، وكان يواجه صعوبة في الكلام، وهو يطلب الدعاء بالشفاء من قبل متابعيه.
وكان الإعلامي أحمد المالكي بدوره، قد وثق زيارته للإعلامي السعودي، قائلا إن "جلطة داهمت القصيمي في الدماغ، لكنه تجاوزها بسلام، ولا يعاني عاليا إلا من آثارها".
وشارك عدد من المشاهير والمواطنين في الدعاء للإعلامي إبراهيم القصيمي بالشفاء، من بينهم الفنان المعتزل فايز المالكي، والصحافي حسن الودعاني، والصحافي عوض الزبيدي، ولاعب نادي النصر منصور الحمدان.
برز الإعلامي السعودي إبراهيم القصيمي في مجال الرياضة، الذي ظل في رحابه مدة 30 عاما، قبل أن ينتقل إلى مجال الإعلام.
وتمكن إبراهيم القصيمي من حفر اسمه كذلك في المجال الإعلامي، حيث لاقى نجاحا كبيرا مع تقديمه برنامج الواقع "زد رصيدك".