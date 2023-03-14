"كسر عضم" في جزئه الثاني يخيّب الآمال بعد "تغييرات بالجملة"

شكك متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقدرة مسلسل "كسر عضم" الحفاظ على نجاحه الكبير الذي حققه في الجزء الأول من موسم رمضان الماضي.

وتسبب الإعلان عن الجزء الثاني من المسلسل السوري، الذي تمكن من إعادة الألق إلى الدراما السورية، والمقرر عرضه رمضان القادم، بصدمة بين متابعين بعد تغييرات بالجملة، حصدت تقريبا كل فريق العمل.

وانسحبت المخرجة رشا شربتجي من العمل، الذي حمل بصمتها في جزئه الأول، كاشفة في وقت سابق أن "انسحابها جاء خوفا على نجاح الجزء الأول، ولعدم رغبتها في الانجرار وراء جزء جديد قد يؤثر على نجاحه".

ويبدو أن الشركة المنتجة للعمل "كلاكيت" أصرت على جزء ثان، وإثر ذلك، قامت بتغيير مخرجته شربتجي، واستبدالها بالمخرج كنان اسكندراني، وكذلك كاتبه الأصلي علي معين الصالح، واستبداله بالكاتبين رفعت الخطيب وهلال الأحمد.

ولم تكتفي الشركة المنتجة لـ"كسر عضم" بذلك بل قامت بتغيير موقع التصوير من سوريا إلى لبنان، رغم أن العمل في أصله يتحدث عن التغييرات التي حللت بالمجتمع السوري عقب الأزمة السورية.

ويبدو أن التغييرات الجذرية التي طالت حتى معظم الفنانين الذين كان لهم دور لافت ومؤثر في الجزء الأول، كما ضمت فنانين جدد إلى جانب ذلك، أبرزهم الفنان رشيد عساف، دفعت بالشركة المنتجة إلى تغيير اسم العمل إلى "السراديب".

واستنكر متابعون القيام بكل هذه التغييرات، والإصرار على أن العمل جزء ثان لـ"كسر عضم"، مطالبين فصله عنه وإعلانه كمسلسل جديد.

ورأت "سميرة" أن التغيير سيؤثر سلبيا على المتابعة: " نجاح مسلسل مرتبط بالقصه والإخراج وأداء الممثل لذلك ترتبط بذاكرة المشاهد شخصية الممثل ..تغيير الممثل يعني قطع الرابط بين المشاهد وابطال القصه".