"نخوة".. برنامج سعودي يرصد مواقف إنسانية أبطالها متنكرون
حظي برنامج "نخوة"، الذي بدأ عرضه منذ بداية شهر رمضان على التلفزيون السعودي، بتفاعل واسع وإشادة لافتة من قبل متابعين أثنوا على فكرة البرنامج الاجتماعي الذي يُعنى بكشف ردود فعل أشخاص من العامة مع مواقف إنسانية كان أبطالها مشاهير أخفوا هوياتهم وتنكروا بطريقة احترافية.
وحقق البرنامج، الذي عُرضت منه 6 حلقات حتى الآن، نسبة مشاهدة عالية عبر حساب المحطة السعودية على "اليوتيوب"، حيث تجاوزت نسبة مشاهدة إحدى الحلقات الـ 100 ألف مشاهدة، من متابعين جذبتهم فكرة البرنامج وردود الأفعال الإيجابية التي أبداها أشخاص أثناء اختبارهم في البرنامج دون علمهم.
ويعتمد البرنامج على استضافة مشاهير يكونون هم أبطال القصة الإنسانية، حيث يتنكرون بشكل جيد يجعل من الصعب التعرف عليهم، ويظهرون في أماكن عامة ويجسدون تمثيلية يتعرضون خلالها للظلم وسوء المعاملة، ليختبروا ردود فعل الأشخاص المتواجدين في تلك الأماكن.
وبعد أن ينتهي الموقف تتم استضافة الشخص الأكثر إيجابية الذي ساعد ورفض السكوت عن الظلم، والكشف له عن هوية المشهور وحقيقة الموقف بأكمله والحديث معه عن الموقف ومشاعره لحظتها وسبب ردة فعله، وتكريمه بوسام يحمل اسم البرنامج "نخوة".
وكانت الفنانة زينب العسكري هي أول من شارك في هذا البرنامج، إضافة إلى فنانين آخرين، هم: عبد الإله السناني، طارق العلي، حسن العسيري، خالد البريكي، ونيرمين محسن، حيث عبروا جميعهم عن إعجابهم بفكرة البرنامج وحرصهم على المشاركة فيه.
واعتمد المشاهير في تنكرهم على مستحضرات تجميل وشعر مستعار ولحى مستعارة، لتغيير ملامحهم ومظهرهم، وجسّدوا شخصيات مختلفة في التمثيليات كمسنين وأصحاب مهن بسيطة وأشخاص فقراء.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثنى كثُر على فكرة البرنامج ومضمونه واعتبروا أنه واحد من أجمل البرامج، وأنه يكشف عن أخلاق ونخوة الشعب السعودي.
ويشوِق التلفزيون السعودي متابعيه بشكل يومي للحلقة قبل عرضها، ويطالب بمعرفة هوية المشهور الذي سيُطِل عليهم بعد نشر صورته متنكراً.