"نخوة".. برنامج سعودي يرصد مواقف إنسانية أبطالها متنكرون

حظي برنامج "نخوة"، الذي بدأ عرضه منذ بداية شهر رمضان على التلفزيون السعودي، بتفاعل واسع وإشادة لافتة من قبل متابعين أثنوا على فكرة البرنامج الاجتماعي الذي يُعنى بكشف ردود فعل أشخاص من العامة مع مواقف إنسانية كان أبطالها مشاهير أخفوا هوياتهم وتنكروا بطريقة احترافية.

وحقق البرنامج، الذي عُرضت منه 6 حلقات حتى الآن، نسبة مشاهدة عالية عبر حساب المحطة السعودية على "اليوتيوب"، حيث تجاوزت نسبة مشاهدة إحدى الحلقات الـ 100 ألف مشاهدة، من متابعين جذبتهم فكرة البرنامج وردود الأفعال الإيجابية التي أبداها أشخاص أثناء اختبارهم في البرنامج دون علمهم.