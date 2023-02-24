تامر حسني وبسمة بوسيل يلجآن إلى "الدين" بعد أنباء انفصالهما
يبدو أن كل من الفنانين المصري تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل قررا تجاوز أنباء انفصالهما بـ"التقرب من الله".
واختار كل منهما طريقته بذلك، إذ كثف تامر حسني من نشره الأدعية التي تكشف عن مروره بـ"أزمة"، بينما كان اللافت توثيق بسمة بوسيل لوجودها في الحرم المكي لأداء العمرة دون تواجد الفنان المصري معها.
ونشرت بوسيل عبر خاصية "ستوري" في حسابها في "إنستغرام" مقاطع فيديو وهي برفقة إحدى الصديقات داخل الحرم المكي، بدعوى تأديتهما العمرة.
وقد نشر تامر حسني عبر خاصية "ستوري" في حسابه في "إنستغرام" بشكل مفاجئ أدعية دينية للداعية مصطفى حسني، وجزءا من خطبة للشيخ الشعراوي، في وقت كان ينشر فيه عن فعالياته الفنية.
وكان اللافت نشر الفنان المصري دعاء يتحدث عن "حفظ البيت والأحبة"، ويتوسل لله لـ"للأخذ بيده وتخليصه من الهم".
ومن غير المعروف إن كان تزامن لجوء كل من تامر حسني وبسمة بوسيل إلى "الدين" له علاقة بأنباء انفصالهما، ومحاولة تجاوز الاضطراب في علاقتهما.
وكانت أنباء عن انفصال الثنائي الشهير قد راجت بقوة قبل أيام، وذلك بعد اتخاذهما خطوة إلغاء متابعة بعضهما.
وسبق أن نشرت بسمة بوسيل منشورات لمتابعات تدعو لها بـ"تفريج همها وخروجها من أزمتها".
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها أنباء انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل عن بعضهما إلى العلن.