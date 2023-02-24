تامر حسني وبسمة بوسيل يلجآن إلى "الدين" بعد أنباء انفصالهما

يبدو أن كل من الفنانين المصري تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل قررا تجاوز أنباء انفصالهما بـ"التقرب من الله".

واختار كل منهما طريقته بذلك، إذ كثف تامر حسني من نشره الأدعية التي تكشف عن مروره بـ"أزمة"، بينما كان اللافت توثيق بسمة بوسيل لوجودها في الحرم المكي لأداء العمرة دون تواجد الفنان المصري معها.

ونشرت بوسيل عبر خاصية "ستوري" في حسابها في "إنستغرام" مقاطع فيديو وهي برفقة إحدى الصديقات داخل الحرم المكي، بدعوى تأديتهما العمرة.