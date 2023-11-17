مغنية ترفع دعوى اغتصاب وعنف جسدي ضد "بف دادي"
يواجه نجم الهيب هوب الأميركي شون كومز المعروف "بف دادي"، دعوى بتهمة الاغتصاب والعنف الجسدي لأكثر من 10 سنوات رفعتها ضده شريكة حياته السابقة المغنية كاسي، في حين ينفي المغني هذه الاتهامات بصورة قاطعة.
واتُّهم كومز في الدعوى بأنّه حوّل حياة مغنية الـ"آر آند بي" والراقصة وعارضة الأزياء البالغة 37 عاماً، واسمها الحقيقي كاساندرا فينتورا، إلى كابوس. وتشير الدعوى إلى عنف "جنسي" و"نفسي" و"سلوك منحرف" تعرضت له المغنية كاسي لأكثر من عقد، بين عامي 2005 و2018.
وأشارت وثيقة قضائية مؤلفة من 35 صفحة نشرها القضاء الأميركي أمس الخميس، وكانت صحيفة نيويورك تايمز أوّل من عرضها، إلى أنّ "كومز اغتصب فينتورا في منزلها بعد أن حاولت إنهاء علاقتها به" في العام 2018.
وأقدم كومز (54 عاماً) "مرات كثيرة على لكمها وركلها وصفعها والدوس عليها، مما تسبّب لها بكدمات وتشقق في الشفاه واسوداد في محيط العينين ونزيف"، بحسب الدعوى المدنية المرفوعة أمام مكتب المدعي العام الفيدرالي في مانهاتن بنيويورك.
وأُتيح للمغنية رفع هذه الدعوى بفضل قانون أقرته ولاية نيويورك ويسمح لضحايا العنف الجنسي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022، لكن لمدة عام واحد فقط، رفع دعاوى مدنية تتعلّق بوقائع معيّنة ذكرها القانون.
وتستهدف الدعوى أيضاً شركات الموسيقي ومنتج أعمال الراب الموسيقية، وتشمل "باد بوي انترتينمنت"، و"باد بوي ريكوردز"، و"إبيك ريكوردز"، و"كومز انتربرايز" و"دوي كوربوريشنز 1-10".
"صمت"
واتّهم القضاء الأميركي الذي سجّل شهادة فنتورا التي التقت بكومز عام 2005 عندما كان عمرها 19 عاماً بينما كان هو في السابعة والثلاثين، نجم الراب بـ"سلوك عنيف" و"مطالب منحرفة" لـ"أكثر من عقد".
وكتبت المغنية في بيان أرسله وكيل الدفاع عنها دوغلاس ويغدور: "بعد سنوات من الصمت والظلام، بتُّ مستعدة أخيراً لرواية قصتي والتحدث شخصياً، في خطوة تصب لصالح مختلف النساء الأخريات اللواتي يتعرضن للعنف والاعتداء" من شركاء حياتهنّ.
وقال محامي الدفاع: "لا ينبغي أن يتحمّل أي شخص ما تحمّلته فينتورا" على يدي "المعتدي".
ولفتت الدعوى إلى أنّ فينتورا "عاشت مرحلة قاتمة كانت خلالها عالقة في دوامة من الاعتداء والعنف والاتجار الجنسي".
أما بن برافمان، وهو محامي كومز، فنفى "بصورة قاطعة" هذه الاتهامات التي وصفها في حديث إلى وكالة فرانس برس بأنها "مهينة وتنطوي على فضيحة".
وفي الدعوى، يتم وصف كومز بأنه رجل عنيف أجبر ضحيته على تصوير علاقات جنسية مع رجال آخرين.
وأكدت وثيقة المحكمة أن فينتورا "عاجزة عن الاستمرار في صمتها بعد ما تحمّلته".
اعتداء واستعباد جنسي
واتّهمت المدعية كومز أيضاً بـ"بأنه كان دائماً قوياً وخطراً جداً".
وأشارت الدعوى إلى أنّ "فينتورا تبحث عن العدالة لعقد من حياتها سلبه منها كومز من خلال تهديدها بالعنف، والإدمان على المخدرات، والاعتداء عليها جسدياً ونفسياً، واستعبادها جنسياً".
وأسس كومز البالغ 54 عاماً شركته "باد بوي" سنة 1993، ثم بات شخصية بارزة في مجال تسويق أعمال الهيب هوب وتغطيتها إعلامياً.
وكومز هو أحد المليارديرات في مجال الهيب هوب، بفضل أعماله التجارية في تصنيع الكحول.
وقالت فينتورا: "مع انتهاء العمل الوشيك (نهاية تشرين الثاني/نوفمبر) بقانون ضحايا العنف الجنسي في نيويورك، أتيحت لي فرصة للتحدث علناً وبوضوح عن الصدمة التي واجهتها وسأتعافى منها خلال بقية حياتي".