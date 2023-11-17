مغنية ترفع دعوى اغتصاب وعنف جسدي ضد "بف دادي"

يواجه نجم الهيب هوب الأميركي شون كومز المعروف "بف دادي"، دعوى بتهمة الاغتصاب والعنف الجسدي لأكثر من 10 سنوات رفعتها ضده شريكة حياته السابقة المغنية كاسي، في حين ينفي المغني هذه الاتهامات بصورة قاطعة.

واتُّهم كومز في الدعوى بأنّه حوّل حياة مغنية الـ"آر آند بي" والراقصة وعارضة الأزياء البالغة 37 عاماً، واسمها الحقيقي كاساندرا فينتورا، إلى كابوس. وتشير الدعوى إلى عنف "جنسي" و"نفسي" و"سلوك منحرف" تعرضت له المغنية كاسي لأكثر من عقد، بين عامي 2005 و2018.

وأشارت وثيقة قضائية مؤلفة من 35 صفحة نشرها القضاء الأميركي أمس الخميس، وكانت صحيفة نيويورك تايمز أوّل من عرضها، إلى أنّ "كومز اغتصب فينتورا في منزلها بعد أن حاولت إنهاء علاقتها به" في العام 2018.

وأقدم كومز (54 عاماً) "مرات كثيرة على لكمها وركلها وصفعها والدوس عليها، مما تسبّب لها بكدمات وتشقق في الشفاه واسوداد في محيط العينين ونزيف"، بحسب الدعوى المدنية المرفوعة أمام مكتب المدعي العام الفيدرالي في مانهاتن بنيويورك.

وأُتيح للمغنية رفع هذه الدعوى بفضل قانون أقرته ولاية نيويورك ويسمح لضحايا العنف الجنسي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022، لكن لمدة عام واحد فقط، رفع دعاوى مدنية تتعلّق بوقائع معيّنة ذكرها القانون.

وتستهدف الدعوى أيضاً شركات الموسيقي ومنتج أعمال الراب الموسيقية، وتشمل "باد بوي انترتينمنت"، و"باد بوي ريكوردز"، و"إبيك ريكوردز"، و"كومز انتربرايز" و"دوي كوربوريشنز 1-10".