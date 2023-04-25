هبة عبوك طليقة حكيمي تطالبه بدفع 11 مليون دولار

وجاء في تصريحات عبوك أثناء حديثها عن رؤيتها وفلسفتها في الحياة، معتبرة أن "الشيء المهم هو أنني أشعر براحة البال لأنني حاولت وفعلت كل ما كان علي القيام به".

وأكدت أنها ليس لديها أي ارتباط بالأشياء المادية، وقالت: "غادرت المنزل، بيدين فارغتين؛ واحدة في الأمام والأخرى في الخلف، دون دعم من عائلتي، لكن كان علي أن أفعل ذلك؛ لأن بيئتي لن تسمح لي بالنمو أو أن أكون حرة، كانت حياتي أو حياتهم، وقررت القتال من أجل نفسي".

وكانت هبة قد انفصلت عن حكيمي والدخول في إجراءات الطلاق، بعد اتهام الأخير باغتصاب شابة فرنسية في شهر فبراير الماضي.