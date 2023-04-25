هبة عبوك طليقة حكيمي تطالبه بدفع 11 مليون دولار
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الفريق القانوني للممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية ذات الأصول التونسية هبة عبوك، طالب طليقها نجم الكرة المغربية أشرف حكيمي بدفع 10 ملايين يورو (11 مليون دولار تقريبا).
وتأتي هذه الأنباء بعد أن تبين للممثلة أن ثروة طليقها بأكملها باسم والدته، وهو الأمر الذي أدى إلى "تغيير جذري في شروط أي تسوية محتملة للطلاق".
وقررت هبة عبوك رفع دعوى قضائية ضد زوجها السابق بتهمة الاحتيال وسوء إدارة أصول الزوجية، وفق صحيفة "La Vanguardia" الإسبانية.
ويأتي ذلك خلافاً لما تم الحديث عنه مؤخراً بأن الفنانة لا تفكر بالأمور المادية، وأن "صحة أطفالها" هو كل ما يهمها.
وجاء في تصريحات عبوك أثناء حديثها عن رؤيتها وفلسفتها في الحياة، معتبرة أن "الشيء المهم هو أنني أشعر براحة البال لأنني حاولت وفعلت كل ما كان علي القيام به".
وأكدت أنها ليس لديها أي ارتباط بالأشياء المادية، وقالت: "غادرت المنزل، بيدين فارغتين؛ واحدة في الأمام والأخرى في الخلف، دون دعم من عائلتي، لكن كان علي أن أفعل ذلك؛ لأن بيئتي لن تسمح لي بالنمو أو أن أكون حرة، كانت حياتي أو حياتهم، وقررت القتال من أجل نفسي".
وكانت هبة قد انفصلت عن حكيمي والدخول في إجراءات الطلاق، بعد اتهام الأخير باغتصاب شابة فرنسية في شهر فبراير الماضي.