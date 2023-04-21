ليس لدي ارتباط بالأشياء المادية.. هبة أبوك تعلق على الانفصال عن أشرف حكيمي
ردت هبة أبوك على طلاقها من المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان.
وتردد أن هبة أبوك تقدمت بطلب للطلاق من اللاعب وطالبت بنصف ثروة اللاعب.
ومع ذلك أدركت أن ثروة حكيمي لم تكن باسمه لأنه يحتفظ بجميع أصوله باسم والدته.
لذلك لن تحصل هبة أبوك على أي شيء من اللاعب الذي يكسب ما يقرب من 300 ألف يورو في الأسبوع من باريس سان جيرمان.
وقالت هبة أبوك في تصريحات اليوم الخميس: "تذكر، لا يمكنك التحكم في كل شيء في الحياة، ولكن يمكنك التحكم في كيفية تفاعلك معها، تخلص من الحاجة إلى الكمال، واحتضن جمال اللحظة الحالية".
وأضافت: "أهم شيء بالنسبة لي هو صحة أطفالي وكل شيء آخر، في الواقع، يأتي لاحقا".
وتابعت: "عندما تنفصل فإنك تعيد هيكلة حياتك، لكنها ليست شيئا مميزا أيضًا.. نعم مع وجود طفلين، يكون الأمر معقدا من الناحية العاطفية، لكنني لست الأولى ولن أكون الأخيرة".
والتقى حكيمي وهبة أبوك لأول مرة في 2018 عندما لعب حكيمي مع بروسيا دورتموند وهي ممثلة وولدت في مدريد وهي من أصول ليبية وتونسية.
وأكملت: "الشيء المهم هو أنني أشعر براحة البال لأنني حاولت وفعلت كلّ ما كان عليّ القيام به".
وأتمت: "في الحياة هناك العديد من اللحظات الجيدة وأيضًا اللحظات السيئة الأخرى، أنت تتزوج من أجل الحب، وتطلق لقلة الحب، الناس يتطورون ويتغيرون وينمون ويأخذون مسارا في بعض الأحيان، وقد تكون هناك أيضًا نقطة تتوقف عندها تجد نفسك".
وعقد الزوجان قرانهما في عام 2020 ولديهما ولدان، أمين ونعيم، ولدا في عامي 2020 و2022.
واتخذ أبوك وحكيمي قرارًا بالانفصال بعد أن تردد أن حكيمي اعتدى جنسيًا على امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا في فبراير الماضي.