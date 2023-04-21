ليس لدي ارتباط بالأشياء المادية.. هبة أبوك تعلق على الانفصال عن أشرف حكيمي

وقالت هبة أبوك في تصريحات اليوم الخميس: "تذكر، لا يمكنك التحكم في كل شيء في الحياة، ولكن يمكنك التحكم في كيفية تفاعلك معها، تخلص من الحاجة إلى الكمال، واحتضن جمال اللحظة الحالية".

وأضافت: "أهم شيء بالنسبة لي هو صحة أطفالي وكل شيء آخر، في الواقع، يأتي لاحقا".

وتابعت: "عندما تنفصل فإنك تعيد هيكلة حياتك، لكنها ليست شيئا مميزا أيضًا.. نعم مع وجود طفلين، يكون الأمر معقدا من الناحية العاطفية، لكنني لست الأولى ولن أكون الأخيرة".

والتقى حكيمي وهبة أبوك لأول مرة في 2018 عندما لعب حكيمي مع بروسيا دورتموند وهي ممثلة وولدت في مدريد وهي من أصول ليبية وتونسية.