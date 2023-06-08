الفنانة حلا شيحة تلمح إلى العودة للتمثيل
تواصلت الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة مع نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، من أجل العودة مجددًا إلى التمثيل.
وقال الفنان أشرف زكي في حديث لبرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي "إجاباتي منطقية، مبديش إجابات رومانسية، أنا قلت لو هي قررت ترجع أنا مش صاحب القرار، أنا هاخد رأي الأسرة الفنية كلها قبل مجلس الإدارة".
وأضاف: "هقولهم أنتم كفنانين رأيكم إيه؟ وهم كلهم متسامحين وهي بنتنا وحبيبتنا، وكلمتني وقالتلي راجعه قريب وعايزة أقعد معاك".
وفي الآونة الأخيرة، ألمحت الفنانة حلا شيحة إلى رغبتها بالعودة إلى الفن بعد نشر صورة لشخصية "نوسة" التي جسدتها في فليم اللمبي مع الفنان محمد سعد، عبر إنستجرام.
وعلقت الفنانة المصرية على الصورة بالقول: "ايه رأيكوا اعمل نوسة جزء تاني؟ نوسة نسيت الشنداويتش".
وانتشرت أخيرًا شائعة انفصال الفناة حلا شيحا عن زوجها الداعية والمنتج معز مسعود، إلا أن والدها الفنان التشكيلي المصري أحمد شيحة نفى ذلك، مؤكدًا أن علاقة ابنته بزوجها على ما يرام.
وأثار حذف حلا شيحة صورًا تجمعها بزوجها من حساباتها على مواقع التواصل تكهنات بشأن انفصالهما.