الفنانة حلا شيحة تلمح إلى العودة للتمثيل

تواصلت الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة مع نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، من أجل العودة مجددًا إلى التمثيل.

وقال الفنان أشرف زكي في حديث لبرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي "إجاباتي منطقية، مبديش إجابات رومانسية، أنا قلت لو هي قررت ترجع أنا مش صاحب القرار، أنا هاخد رأي الأسرة الفنية كلها قبل مجلس الإدارة".

وأضاف: "هقولهم أنتم كفنانين رأيكم إيه؟ وهم كلهم متسامحين وهي بنتنا وحبيبتنا، وكلمتني وقالتلي راجعه قريب وعايزة أقعد معاك".