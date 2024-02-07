صاحب أغنية "كامل الأوصاف".. وفاة الشاعر مجدي نجيب

توفي صباح اليوم الأربعاء، الشاعر الغنائي المصري الشهير مجدي نجيب بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن الفنان شريف إدريس عن وفاة مواطنه بمنشور عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، أرفقه بصورة للفنان المصري محمد منير مع الشاعر الراحل الذي كتب له أغنيته الشهيرة "شبابيك".

وقال إدريس: "وداعًا الشاعر الغنائي الكبير مجدي نجيب، شبابيك الدنيا كلها شبابيك والسهر والحكاية والحواديت كلها دايرة عليك والكلام كم كان عليك واللي كان خايف عليك انتهى من بين ايديك دي عنيك شبابيك والدنيا كلها شبابيك".

وتدهورت حالة مجدي نجيب بعد وفاة نجله في مايو الماضي إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجأة؛ ما سبَّب حزنًا كبيرًا للشاعر الراحل، وبدأت حالته في التدهور إلى أن توفي صباح اليوم.

ويعد مجدي نجيب واحدًا من أهم شعراء الأغنية في مصر، إذ كتب لعمالقة الغناء من بينهم الفنان عبد الحليم حافظ، الذي كتب له أغنية "كامل الأوصاف"، كذلك قدَّم أغنيات ناجحة لكلّ من، سعاد محمد، شادية، نجاة، صباح، محمد رشدي، هاني شاكر، ومحمد منير الذي قدم معه عددًا كبيرًا من أغنياته الناجحة.