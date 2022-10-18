رزان مغربي تحصل على الجنسية المصرية

كشفت الفنانة اللبنانية رزان مغربي عن حصولها على الجنسية المصرية، معربة عن سعادتها بهذه الخطوة التي اعتبرتها "هامة".

وقالت رزان مغربي في تصريح لـ"إرم نيوز": "أعتبر هذه الخطوة من أهم خطوات حياتي، فأنا دائمًا كنت أشعر بمصريتي، وأنني أنتمي لهذا البلد العظيم، والجنسية كانت حلما وأصبحت حقيقة".

وأضافت الفنانة اللبنانية: "من سعادتي بهذا القرار ذهبت إلى المصالح الحكومية بنفسي من أجل استخراج بطاقة رقم قومي مصرية، وشعرت باحتفاء الموظفين والجمهور بي".

وأشارت رزان مغربي إلى أن الجنسية المصرية فخر وشرف لأي شخص، معربة عن سعادتها البالغة لكونها أصبحت مصرية رسميا.

وعلى صعيد آخر، تواصل مغربي تصوير دورها في مسلسل "الضاحك الباكي" الذي يتناول حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني، ويقوم ببطولته الفنان المصري عمرو عبدالجليل الذي يجسد شخصية الريحاني.

وتجسد رزان مغربي خلال المسلسل شخصية الراقصة السورية الشهيرة بديعة مصابني، التي عاشت في مصر وكونت فرقة باسمها.