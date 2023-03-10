أبرزها "رامز نيفر إند".. قائمة البرامج التلفزيونية لرمضان 2023

وطرح رامز جلال عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" البوستر الرسمي لبرنامجه، يحمل اسم "رامز نيفر إند".

وعلّق عليه قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنه وانتوا طيبين، بعون الله #رامز_نيفر_إند".

كريزي تاكسي

يقدّم الفنان إبراهيم السمان الموسم الثالث من برنامجه "كريزي تاكسي"، الذي سيعرض عبر قناة "القاهرة والناس" المصرية، في الحادية عشرة والنصف، مساء كل يوم.

ويظهر السمان في البرنامج متنكرًا في شكل سائق تاكسي يتجول في العاصمة المصرية، ويقوم بتدبير مقالب للجمهور.

30 وش

ينضم برنامج 30 وش هذا العام إلى برامج المقالب، حيث يقدم موسمه الأول المطرب الشعبي المصري سعد الصغير عبر قناة "mbc" مصر، ولم تتضح ماهية المقلب بعد.

بالتي هي أحسن

يقدم الإعلامي عبد الوهاب الشهري برنامج بالتي هي أحسن، حيث يستضيف يوميًا الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، للتحدث عن القضايا الدينية الهامة، ومناقشة قضايا الفقه والشريعة، وهو من البرامج التي حازت على مشاهدة واسعة خلال العام الماضي، ويعرض على قناة "mbc".

مصر دولة التلاوة

يقدم الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق والإعلامي عمرو خليل، برنامجًا بعنوان "مصر دولة التلاوة"، والذي يناقش سير أعلام القراء في مصر باعتبارها دولة التلاوة، من خلال استضافة العديد من القراء والمشايخ وعلماء الأزهر الشريف ورجال الدين بشكل عام.

وسيعرض البرنامج على شاشة "الحياة" المصرية، ويذاع يوميًا في تمام الخامسة والنصف قبل أذان المغرب.

رميم

يقدم الداعية المصري مصطفى حسني برنامجًا بعنوان "رميم" عبر قناة "on" المصرية، وسيعرض في وقت الإفطار، ويناقش خلاله الداعية المصري العديد من القضايا الدينية.

اسأل بدعاء

تقدم الإعلامية المصرية دعاء عامر برنامج "اسأل بدعاء" خلال شهر رمضان عبر قناة "النهار" المصرية، حيث تستضيف بعض المشايخ للإجابة على أسئلة المتابعين حول القضايا الدينية.

عطر الكلام

يعد برنامج "عطر الكلام" أول برنامج مسابقات بالعالم لتلاوة القرآن ورفع الأذان، والذي يضم مجموعة كبيرة من المشاركين ذوي الصوت المميز من جميع أنحاء العالم، وكان المستشار تركي آل شيخ قد أعلن عنه مؤخرًا.

مع القرني

يقدم الشيخ عائض القرني برنامج "مع القرني"، عبر قناة "mbc" الساعة الثالثة والنصف مساء، حيث يتحدث خلاله عن مفاهيم الدين الصحيح في رحاب القرآن الكريم.

بسمة مع شيخ الحارة

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة عن تقديم برنامج هذا العام بعنوان "بسمة وهبة مع شيخ الحارة"، حيث تستضيف النجوم ويتم مواجهتهم بأسرار من حياتهم الشخصية وأسئلة تضع الضيف في حرج، ويذاع البرنامج عبر قناة "المحور" المصرية.

حبر سري

هو ضمن برامج "هارد توك شو"، وحقق نجاحًا ملحوظًا خلال المواسم الماضية، وفي رمضان الماضي، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة "القاهرة والناس".

وتستضيف أسما خلاله نجومًا مصريين وعربًا، وتقوم بطرح أسئلة جريئة عليهم عن أعمالهم وبعض المواقف التي فعلوها وندموا عليها.

واحد من الناس

يواصل الإعلامي عمرو الليثي تقديم برنامجه الشهير "واحد من الناس" خلال الشهر الكريم، ولكن بطابع مختلف من خلال جولات ميدانية يقوم فيها بمساعدة عدد كبير من المحتاجين.