انطلاق مهرجان الطبول والفنون التراثية في مصر‎

انطلقت الدورة الحادية عشرة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية اليوم الأحد، في مسرح سور القاهرة الشمالي الأثري، في أجواء مزجت بين الفلكلور الشعبي المصري والإيقاعات الموسيقية العالمية

وتشارك في هذه الدورة فرق تمثل سفارات الصين والهند والبرازيل واليابان وجنوب السودان وموريتانيا وفلسطين وسوريا إضافة إلى نحو 30 فرقة مصرية تابعة لقطاعات وزارة الثقافة المختلفة وفرق أخرى مستقلة.

شمل حفل الافتتاح مقتطفات غنائية واستعراضية للفرق المشاركة قوبلت بتفاعل من الجمهور الكبير الذي حضر من جنسيات متعددة، وفق "رويترز".

ويقدم المهرجان الممتد حتى الأول من يونيو/حزيران عروضه في بيت السناري بحي السيدة زينب وساحة الهناجر بالأوبرا وقصر الأمير سيف الدين طاز.

ويجذب المهرجان الذي يقام سنويا تحت شعار (حوار الطبول من أجل السلام) أعدادا كبيرة من الجمهور نظرا لإقامة فعالياته بالمجان وتزامنها مع بدء الاجازة الصيفية للطلاب.

وقال مؤسس ورئيس المهرجان انتصار عبد الفتاح في حفل الافتتاح، إن "170 فرقة من مختلف أنحاء العالم شاركت في المهرجان منذ تأسيسه قبل 11 عاماً، كما تشارك اليابان والبرازيل لأول مرة هذا العام".

وأضاف أن "هذه الدورة تحتفي بفن الموال الشعبي لذلك اختارت الفنان الراحل محمد طه شخصية المهرجان مع تقديم مجموعة من المواهب الجديدة في هذا المجال".

وبالتزامن مع المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب بالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة، يقام معرض لفن العرائس والماريونيت في بيت السناري بمشاركة أكثر من 20 فناناً ومصمماً.