وفاة الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي
تُوفي الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي، اليوم السبت، بعد تعرضه لأزمة صحية حادة، أدخلته العناية المركزة في المستشفى قبل شهر من الآن.
وكان الشاعر خالد الشيباني قد كشف في وقت سابق عن تعرّض الإعلامي عبيد العتيبي إلى مضاعفات بعد تعرضه لجلطة في القلب.
وفي تفاصيل تم تداولها إعلاميًا، قال مواطنون إن "العتيبي" دخل المستشفى بعد مضاعفات عانى منها جراء إصابته بفيروس "كورونا"، وذلك قبل أن تصيبه جلطة في القلب أثناء تواجده في المستشفى، وإجراء قسطرة له وتركيب دعامات للقلب، إلا أن صحته تدهورت بعد ذلك.
وتفاعلت نخب كويتية مع نبأ وفاة الإعلامي "العتيبي" عبر هاشتاغ #عبيد_العتيبي على موقع التواصل "تويتر".
وأوضح الشاعر خالد الشيباني في تغريدة له على "تويتر": "تُوفي صباح اليوم الأخ والجار العزيز المذيع عبيد العتيبي، غفر الله له ورحمه، وأسكنه فسيح جنانه، وجعل ما أصابه من سقم ومرض رفعة في درجاته، وزيادة في حسناته وتكفيرًا لسيئاته، وسيصلَّى عليه، عصر اليوم، في مقبرة الصليبخات، عزائي لأهله وذويه".
ونعاه الناشط البارز أحمد الميموني، قائلًا: "لاحول ولا قوة إلا بالله، غفر الله لك، ورحمك بواسع رحمته، وتقبّلك قبولًا حسنًا، وجعل ما أصابك زيادة لك في الأجر، إلى جنات الخلد بإذن الله".
وعلّق الإعلامي أحمد العنزي: "الإعلامي المهني والخلوق الصديق الوفي والغالي عبيد العتيبي في ذمة الله، خالص العزاء لذويه، وأسرته الكريمة، ومحبيه، وجمع الجسد الإعلامي، ولا حول ولا قوة إلا بالله".
يذكر أن الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي عمل مقدمًا لبرنامج "سوالف ليل"، وكذلك برامج "صباح الخير يا كويت"، كما شارك كضيف شرف في "قرقيعان".