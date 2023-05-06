وفاة الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي

تُوفي الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي، اليوم السبت، بعد تعرضه لأزمة صحية حادة، أدخلته العناية المركزة في المستشفى قبل شهر من الآن.

وكان الشاعر خالد الشيباني قد كشف في وقت سابق عن تعرّض الإعلامي عبيد العتيبي إلى مضاعفات بعد تعرضه لجلطة في القلب.

وفي تفاصيل تم تداولها إعلاميًا، قال مواطنون إن "العتيبي" دخل المستشفى بعد مضاعفات عانى منها جراء إصابته بفيروس "كورونا"، وذلك قبل أن تصيبه جلطة في القلب أثناء تواجده في المستشفى، وإجراء قسطرة له وتركيب دعامات للقلب، إلا أن صحته تدهورت بعد ذلك.