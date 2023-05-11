مسلسل "الزند" يعيد ترميم مناطق منسية في سوريا
كشف مصدر من فريق عمل المسلسل السوري "الزند"، والذي لعب دور البطولة فيه الفنان تيم حسن وعرض في رمضان 2023، محققا صدى كبيرا، عن نتاج ما قدمه العمل على مستوى البنية التحتية.
وقال مهندس الديكور في المسلسل، أدهم مناوي، إن ديكورات المسلسل استغرقت عاما كاملا في التحضير، إذ تم تجهيز 85 موقع تصوير.
وكشف أن المطحنة التي ظهرت في "الزند" كانت مهدّمة، فتم ترميمها وإعادة تدويرها بالمياه لأول مرة.
وبحسب "مناوي"، فإن مدخل قرية الجب، الذي ظهر في المسلسل، كان في منطقة الجب في محافظة حمص، لكن تم بناء قرية مشابهة لها على "طريق المطار" في ريف العاصمة دمشق.
واستُخدم في بناء القرية ما لا يقل عن 50 ألف قالب من "اللّبن" (المستخدم في البناء القديم)، وكانت النتيجة بناء 14 منزلا.
وساهم مسلسل "الزند" في ترميم 128 محلا في سوق حلب القديمة، لكونه يلائم الحقبة التي دار فيها العمل الدرامي.
وأضاف مهندس الديكور أنه تمت الاستعانة كذلك بثلاثين عاملا لتصميم الديكورات، والاستعانة بثمانين عاملا عند بناء قرية الجب.
وأعاد فريق "الزند" تشغيل أحد القطارات، حيث استخدم قطار حقيقي في الحلقات الأخيرة من المسلسل، أما النفق فكان مقسوما إلى جزأين، الأول ضمن الطبيعة وتم استكماله، أما الثاني فتم بناؤه بطول 70 مترًا.