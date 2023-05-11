مسلسل "الزند" يعيد ترميم مناطق منسية في سوريا

كشف مصدر من فريق عمل المسلسل السوري "الزند"، والذي لعب دور البطولة فيه الفنان تيم حسن وعرض في رمضان 2023، محققا صدى كبيرا، عن نتاج ما قدمه العمل على مستوى البنية التحتية.

وقال مهندس الديكور في المسلسل، أدهم مناوي، إن ديكورات المسلسل استغرقت عاما كاملا في التحضير، إذ تم تجهيز 85 موقع تصوير.

وكشف أن المطحنة التي ظهرت في "الزند" كانت مهدّمة، فتم ترميمها وإعادة تدويرها بالمياه لأول مرة.