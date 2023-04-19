فايز قزق يبرر الشتائم في "الزند" لتيم الحسن

قال الممثل السوري فايز قزق، إن شخصيته في مسلسل "الزند - ذئب العاصي" كان فيها الكثير من المغامرة التي أضافت رونقا على العمل.

وأشار قزق إلى أن الشخصية التي جسدها لم تكن شريرة، إلا أن المجتمع هو الذي أفسدها، ما جعل ردود الأفعال عنيفة.

وعلق على ذلك بالقول: "على الرغم من كل هذا التفاعل، إلا أن الجمهور استطاع التمييز بين فايز وإدريس".

واستغرب الممثل السوري من الهجوم الذي تعرض له الممثل تيم حسن في مسلسل "الزند"؛ بسبب بعض المصطلحات التي اعتبرها البعض مسيئة.

ولفت إلى أنه من الأشخاص الذين يحترمون حرية التعبير، إلا أن هناك أمرا يجب ألا نغفل عنه، وهو أن المنطقة التي تجري فيها أحداث هذا العمل بعيدة عن كل أنواع العلاقات الإنسانية؛ بسبب عوامل عدة أبرزها الاحتلال العثماني، والفقر، والأمية.

ووصف الفنان السوري تجربته الدرامية الرمضانية بالوجبة الدسمة سواء من خلال شخصية "حاتم سعد" في مسلسل "للموت 3"، أو"ادريس" في مسلسل "الزند".

واعتبر أن الدورين أضافا لمسيرته الدرامية، متمنيا أن يحمل المستقبل له شخصيات تحتاج مغامرة أكثر.