بعد تصريحاته عن زملائه.. باسم مغنية مستغرب من "حملة التجريح" ضده

نتيجة تصريحاته المثيرة للجدل، تعرض الفنان اللبناني باسم مغنية على مدار الأيام الماضية لانتقادات لاذعة، اتهمه فيها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتقليل من شأن الفنانين السوريين.

وكتب مغنية عبر حسابه الشخصي "يتعجب المرء في زمن السوشال ميديا كيف تُشنّ حملات ولم يسمع الناس الحكاية كاملة، حملة ممنهجة، شتائم، تجريح شخصي، وأنتم لم تشاهدوا الحلقة بل تناقلتم جملة من مقابلة مع الإعلامي محمد قيس ببرنامج عندي سؤال تصل إلى قرابة الساعة، أنا ممثل يحترم تاريخه وتاريخ زملائه وأَزِنُ كلامي جيداً".

تصريحات مغنية جاءت عندما حلّ ضيفاً على برنامج "عندي سؤال"، إذ قال إن لبنان سبب شهرة تيم حسن، أما باسل خياط فقال إنه يمتلك تاريخاً أكبر منه، وفيما يخص محمد الأحمد أكد أنه "ندي في مسلسل للموت ولست ندّه".

ولاحقا، عتب مغنية في لقاء مع ET بالعربي على خياط وحسن والأحمد، لأنهم التزموا الصّمت على الحملة التي شنّت ضدّه بسبب تصريحات قال إنّها "فُهمت بصورة خاطئة".

وأشار مغنية إلى أن تيم حسن من الفنانين الذين يكن لهم الاحترام والتقدير، إذ أدى العديد من الأدوار الصعبة في العديد من المسلسلات، وأضاف: "هوي كان نجم قبل ما يمثل بالأعمال المشتركة، وصار سوبر ستار بعدا، وهيك أنا بكون أشدت بموهبته ونجوميته".

وعن الفنان باسل خياط قال: "وقت اشتغلت أنا وياه بمسلسل تانغو كان تاريخي أهم من تاريخه بس هو كان نجم عربي"، وأوضح أن طريقة الكلام لم تعبر عمّا يقصد، فما يقصده أنه بدأ بالتمثيل قبل باسل.

أما الأحمد فبيّن أن معادلته معه تختلف عن معادلته مع باسل، لأنه عندما عمل مع الأخير كان نجماً عربياً ومشهوراً، بينما عندما اجتمع مع الأحمد في مسلسل "للموت" كانت تجربته العربية أوسع وعلى الصعيد الفني أشمل، وأضاف: "محمد نجم كبير وبتمناله كل خير".

وأكد مغنية أنه عاتب على تيم وباسل ومحمد، بعد التزامهم الصمت وعدم تعليقهم على أزمته، فقد كان يتمنى لو أن أحدهم تحدث عن الموضوع، وقال إنه يعلم التبرير الذي سيقال "مشغولين ومش فاضيين وما عم نتابع"، ليرد بأن ما من أحد لا يتابع ويستمع على الأقل للسؤال الذي يخصه.