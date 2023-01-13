لم تُنشر من قبل.. عرض صور نادرة للأميرة ديانا للبيع في مزاد علني

تُعرض صور نادرة للأميرة ديانا تعود لعام 1985 للبيع في مزاد "تشارلز ميلر" في لندن، بعد العثور عليها داخل مكتبة في شرق ساسكس.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه من الممكن أن يتراوح سعر هذه الصور ما بين 500 إلى 800 جنيه إسترليني.