لم تُنشر من قبل.. عرض صور نادرة للأميرة ديانا للبيع في مزاد علني
تُعرض صور نادرة للأميرة ديانا تعود لعام 1985 للبيع في مزاد "تشارلز ميلر" في لندن، بعد العثور عليها داخل مكتبة في شرق ساسكس.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه من الممكن أن يتراوح سعر هذه الصور ما بين 500 إلى 800 جنيه إسترليني.
تُظهر هذه اللقطات النادرة والتي لم تنشر من قبل، لحظة افتتاح الأميرة ديانا لسفينة "إتش إم إس كورنوول" الحربية.
وتعد هذه الصور التي تظهر الأميرة ديانا وهي تبتسم وتحيي أفراد البحرية في غلاسكو، نادرة وغير منشورة من قبل؛ لأن هذا الألبوم كان سيتم منحه بشكل خاص لشركة "يارو" المحدودة لبناء السفن كتذكار.
وظهرت ديانا بسترة باللونين الأبيض والأسود ومن أسفلها بلوزة مخططة، في زي مشابه لزي البحرية البريطانية، بالإضافة لذلك، ارتدت ديانا قبعة مطابقة وحملت حقيبة كلاتش بسيطة.
يمكن أيضًا رؤية الأميرة ديانا وهي تُهنئ وتحيي الجمهور، مع صورة يقوم فيها أحد المعجبين بتقبيل يدها.
ومن المقرر أن يُقام المزاد في 25 نيسان أبريل المقبل.
ويأتي الكشف عن هذه الصور، وسط ضجة إعلامية كبيرة بسبب مذكرات الأمير هاري المثيرة للجدل والمقابلات الدعائية التي ظهر بها.
وكان قد اعترف الأمير هاري، خلال مقابلة مع قناة CBS أنه اعتاد مشاهدة مقاطع فيديو لوالدته الراحلة وكان يسترجع ذكرياتها في محاولة للبكاء على وفاتها، حيث قال: "كان هذا الثقل على صدري الذي شعرت به لسنوات عديدة لدرجة أنني لم أستطع البكاء أبدًا".
وأشار هاري أيضًا، إلى أنه عانى لسنوات حتى أنه تلقى العلاج النفسي والعقاقير النفسية للتعامل مع وفاة والدته.
وكانت الأميرة ديانا قد توفيت في حادث سيارة في نفق جسر ألما في باريس في 30 آب أغسطس 1997 بصحبة الملياردير دودي الفايد، ولا يزال حادث وفاتها يشكل لغزا حتى وقتنا هذا.