على غرار جاسوس جيمس بوند.. كانييه ويست بطقم أسنان بـ 850 ألف دولار

هل أزال كانية أسنانة الحقيقية؟

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن ويست طليق نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، أزال أسنانه بالكامل واستبدلها بطقم الأسنان الجديد الذي صُنع خصيصًا له.

من جانبها، نفت "ديلي ميل" ما تم تداوله، مؤكدة أن طقم أسنان التيتانيوم الذي ظهر به ويست من تصميم طبيب أسنان المشاهير الدكتور توماس كونيلي بالتعاون مع طبيب الأسنان التجميلي ناوكي هاياشي.

وأكد الطبيب كونيلي للصحيفة عدم إزالة أسنان ويست الطبيعية، قائلاً: "لم تتم إزالة أسنانه.. ما زال لديه أسنان صحية كاملة".