على غرار جاسوس جيمس بوند.. كانييه ويست بطقم أسنان بـ 850 ألف دولار
لفت مغني الراب الشهير كانييه ويست الأنظار بظهوره الأخير عبر "إنستغرام"، حيث أطل بأسنان مصنوعة من التيتانيوم، ثمنها 850 ألف دولار.
وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قارن ويست مظهره الجديد بشخصيتة الشرير "جوز" Jaws بفيلم جيمز بوند الشهير "The Spy who loved me"، الذي عُرض لأول مرة العام 1979.
هل أزال كانية أسنانة الحقيقية؟
وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن ويست طليق نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، أزال أسنانه بالكامل واستبدلها بطقم الأسنان الجديد الذي صُنع خصيصًا له.
من جانبها، نفت "ديلي ميل" ما تم تداوله، مؤكدة أن طقم أسنان التيتانيوم الذي ظهر به ويست من تصميم طبيب أسنان المشاهير الدكتور توماس كونيلي بالتعاون مع طبيب الأسنان التجميلي ناوكي هاياشي.
وأكد الطبيب كونيلي للصحيفة عدم إزالة أسنان ويست الطبيعية، قائلاً: "لم تتم إزالة أسنانه.. ما زال لديه أسنان صحية كاملة".