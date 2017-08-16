شاهد قبر عبدالحسين عبدالرضا بعد دفن الجثمان (صور)

انتهت مراسم تشييع الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا بدفن جثمانه في “المقبرة الجعفرية” بالصليبخات، وسط مشاركة حاشدة ومشهودة من الآلاف الذين شيعوه إلى مثواه الأخير.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقبر الفنان الراحل بعد دفن الجثمان وانتهاء مراسم التشييع، وقد وضعت عليه لافتة تحمل اسمه، وسط حضور بعض أفراد قوات الأمن والعمال لإتمام الدفن.

وأحاطت أسوار حديدية بالمنطقة التي يوجد فيها قبر عبدالحسين عبدالرضا لمنع المشاركين في الجنازة من التدافع تجاه القبر، رغبة منهم في إلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه قبل إهالة التراب على القبر وإغلاقه.

وكانت جماهير غفيرة من الكويتيين، قد شيعت، اليوم الأربعاء، جثمان الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، إلى مثواه الأخير، بعد وصول جثمانه إلى البلاد قادماً من لندن.

وشاركت فعاليات رسمية وشعبية واسعة في التشييع كان منها شخصيات سياسية وفنية ورياضية وإعلامية، حيث تعالت صيحات وابتهالات المشيعين بالدعاء للفنان الراحل.

ووصل صباح اليوم إلى مطار الكويت جثمان النجم الكويتي الراحل عبدالحسين عبد الرضا، بعد أن تم تخصيص طائرة أميرية لنقل الجثمان من مطار هيثرو بلندن إلى الكويت، حيث كان في استقباله مسؤولون كويتيون ومجموعة من محبيه.