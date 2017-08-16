بالصور والفيديو.. الكويتيون يشيعون عبدالحسين عبدالرضا إلى مثواه الأخير

شيعت جماهير غفيرة من الكويتيين، اليوم الأربعاء، جثمان الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، إلى مثواه الأخير، بعد وصول جثمانه إلى البلاد قادماً من لندن.

واحتشد آلاف الكويتيين للمشاركة في مراسم تشييع ودفن الفنان الراحل، في “المقبرة الجعفرية” بالصليبخات، حيث يُوارى جثمان نجم الكويت الثرى إلى مثواه الأخير.

وشاركت فعاليات رسمية وشعبية واسعة في التشييع كان منها شخصيات سياسية وفنية ورياضية وإعلامية، حيث تعالت صيحات وابتهالات المشيعين بالدعاء للفنان الراحل.

ووصل صباح اليوم إلى مطار الكويت جثمان النجم الكويتي الراحل عبدالحسين عبد الرضا، بعد أن تم تخصيص طائرة أميرية لنقل الجثمان من مطار هيثرو بلندن إلى الكويت، حيث كان في استقباله مسؤولون كويتيون ومجموعة من محبيه.

وكان في استقبال جثمان الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا فضلا عن الوزير العبدالله عدد من الفنانين والاعلاميين وذوي الفنان الراحل الذي وافته المنية إثر تعرضه لوعكة صحية في العاصمة البريطانية (لندن) يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز 78 عاما.

ويتصدر وسم #الكويت_تبكي_عبدالحسين_عبدالرضا، قائمة الوسوم الأكثر تفاعلا في الكويت حاليا، حيث تحول هذا الوسم إلى ما يشبه سجل عزاء كبير، يستحضر فيه الكويتيون محطات من مشوار فنانهم الراحل.

وحظيت مراسم التشييع باهتمام واسع من مختلف وسائل الإعلام الكويتية، حيث تواجدت القنوات الكويتية المتلفزة في الحدث وبثت مراسم الجنازة والتشييع منذ انطلاقها.

وتميزت مراسم التشييع بخروج كافة أطياف الشعب الكويتي والعربي دون تمييز للمشاركة في إلقاء نظرة الوداع ومواراة جثمان الفنان الراحل الثرى والدعاء له بالرحمة.

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عبدالحسين عبدالرضا محمولاً على الأكتاف الى مثواه الأخير #الكويت_تبكي_عبدالحسين_عبدالرضا pic.twitter.com/PifrGtn6p2 — جريدة بيان الكويتية (@Bayan_kw) August 16, 2017