كيف قيم النقاد ألبوم عمرو دياب الجديد؟

شهدت سوق الغناء في مصر حالة من الرواج بعد طرح عمرو دياب ألبومه الغنائي الجديد “معدي الناس” والذي ضم 10 أغنيات.

والأغنيات هي: “(معدي الناس) تأليف أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب و(أحلى حاجة) كلمات تركي آل شيخ وألحان عمرو دياب و(نغمة الحرمان) كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى و(جنب حبيبي) تأليف تامر حسين وألحان محمد رضا و(حبايب إيه) كلمات تامر حسن وألحان مدين و(أول كل حاجة) تأليف أحمد المالكي وألحان عمرو دياب و(آه حبيبي) تأليف هاني رجب وألحان مديح محسن و(قلبي اتمناه) كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى و(قمر إيه) تأليف أسامة مصطفى وألحان سامر أبوطالب.

وبعد طرح الألبوم تجاريًا استطلع موقع “إرم نيوز”، رأي النقاد في تجربة عمرو دياب الغنائية الجديدة وهل أضافت لرصيده بالفعل أم سحبت منه؟.

وفي البداية علق الناقد طارق الشناوي في تصريح خاص لـ”إرم نيوز” بالقول: “الألبوم يحمل قدراً كبيراً من التنوع، وكان عمرو دياب حريصًا على تقديم ألبوم متنوع في الكلمات والألحان كما لعب على تيمات غربية وأخرى شرقية لإثارة انتباه كل الأعمار، وأتصور أن حرصه على ذلك جعل تجربته الغنائية تبدو في شكلها النهائي عصرية وغنية، وقد أعجبتني أغنية (أجمل عيون) والتي غنى فيها لبرج الحوت، ولا أرى عيبًا أن يغني للأبراج”.

وعلى عكس رأي الناقد طارق الشناوي، جاء تقييم الموسيقار الكبير حلمي بكر، الذي تحدث عن الألبوم قائلاً: “عمرو يقدم إنتاجاً من الأغاني لكنه لا يقدم إبداعاً، والأغاني متشابهة ولا يوجد بينها أغنية تستوقف الانتباه، فرق كبير بين أن تتواجد بعدد من الأغاني وأن تقدم حالة غنائية مختلفة وشديدة الإبداع، المناخ الغنائي كله هش وضعيف ولا يوجد إبداع حقيقي ولكن عمرو مثير للجدل لأنه ذكى وليس لأنه أفضل صوت، وفي تصوري أفضل صوت موجود في مصر هو مدحت صالح، ولكنه يغيب عن الساحة كثيرًا ولو امتلك ذكاء عمرو لتربع على العرش”.

الناقد أمجد مصطفى علق أيضًا: “استوقفتني في الألبوم أغنية “نغمة الحرمان”، لكن الألبوم في شكله النهائي ضعيف جدًا، حتى أن لحن (نغمة الحرمان) مستهلك وسبق أن قدمه في ألبومات سابقة، وحال الغناء في مصر بات ضعيفًا جدًا”.