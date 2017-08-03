تأكيد وفاة الراقصة المصرية “غزل” أثناء عملية لتصغير الصدر

حسم منصور هندي، رئيس لجنة الأعمال بنقابة الموسيقيين المصريين الجدل المثار على صفحات التواصل الاجتماعي في مصر بشأن وفاة الراقصة غزل أثناء عملية تجميل لتصغير الصدر.

وأكد هندي في تصريحات لـ “إرم نيوز” خبر الوفاة وانتقال بعض أصدقاء وأهالي الراقصة لمقر المستشفى والجهات المعنية لإنهاء إجراءت دفن جثمانها.

وكان بعض أصدقاء غزل نشروا في وقت سابق اليوم خبر وفاتها على صفحات التواصل، حيث فسر البعض انتشار خبر الوفاة بأنه ربما جاء لتحقيق مزيد من الشهرة للراقصة التي ظهرت مؤخراً في بعض الكليبات والأغنيات الشعبية، إلى جانب شهرتها الواسعة في إحياء الحفلات.

كما انتشر فيديو به صوت المطرب الشعبي خضر على موقع يوتيوب وهو يؤكد وفاة غزل في خبر مثّل صدمة مفاجئة للوسط الفني في مصر.

وقالت مصادر خاصة في تصريحات لـ “إرم نيوز” إن وزارة الصحة في مصر بالتعاون مع الجهات المعنية أغلقت مستشفى بمنطقة “حدائق الأهرام” خلال الساعات الماضية، بعد التأكد من وفاة الراقصة غزل داخله أثناء إجراء إحدى عمليات التجميل.

وأوضحت المصادر أن غزل دخلت المستشفى لإجراء العملية، إلا أنه تم الإعلان عن وفاتها نتيجة أزمة قلبية حادة ونزيف قوي أثناء إجراء العملية.

وبحسب المتوفر من المعلومات وفقا لمصادر خاصة فإن غزل من مواليد 1992، ونشأت في محافظة الإسكندرية وهي من أصول مغربية، إلا أنها احترفت الرقص الشرقي وهي في سن التاسعة عشرة.