من بينها “صحي النوم” و”صبايا الخير”… إيقاف برامج مصرية بسبب حلقات صادمة

أوقف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، عددًا من البرامج التلفزيونية بسبب ما وصفت بأنها حلقات صادمة.

وقال عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جمال شوقي، إن “المجلس قرر وقف برنامج “صحي النوم”، الذي يذاع على فضائية “LTC” لمدة شهر، وإنذار القناة بسحب الترخيص منها بسبب ما بثته من مخالفات إعلامية”.

وأوضح شوقي، في تصريحات صحافية، أمس الأربعاء، أن “مذيع البرنامج وجه في إحدى الحلقات اتهامات بالفساد دون سند قانوني وبشكل عشوائي وتعميمي لمسؤولين ووزراء سابقين”.

وأضاف أن “البرنامج وجه إهانات شديدة لنائب وزير الزراعة الحالي بلهجة غير مقبولة، وروج لشائعات اقتصادية على لسان طبيبة إضافة إلى اتهامات عديدة للحكومة”.

وتابع أن “المجلس سبق أن أرسل إنذارًا للمحطة ذاتها قبل 10 أيام للالتزام بالمعايير الإعلامية والأخلاقية، وتضمن القرار مخاطبة نقابة الإعلاميين للتحقيق مع فريق عمل البرنامج”.

كما قرر المجلس إيقاف برنامج “انفراد” المذاع على فضائية “العاصمة” لمدة شهر أيضًا، على خلفية على ما حدث في حلقة الأسبوع الماضي، حيث تبادل ضيوف الحلقة السب والقذف، وفقًا لموقع “مصراوي”.

وأشار شوقي إلى أن “الحلقة خالفت أيضًا مواد الدستور والقانون بالدعوة للتمييز والتحريض على العنف ضد أحد الضيوف”.

كما قرر المجلس وقف برنامج “صبايا الخير” الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، لمدة شهر مع توجيه إنذار للقناة بعدم تكرار الجرائم الإعلامية، وتوجيه خطاب لنقابة الإعلاميين للتحقيق مع فريق العمل.

وفيما يخص مخالفات برنامج “دودي شو” المذاع على قناة “النهار” والحلقة الخاصة بـ”السينغل مازر”، قرر المجلس إرسال خطاب “لفت نظر” للبرنامج لعدم تكرار الأخطاء، وكذلك لبرنامج “ثلاثة في واحد” لأنه “يحمل كلمات غير مقبولة”، بحسب شوقي.