جورج وسوف يطلق أغنية "نص عمري" لابنه الراحل وديع

طرح الفنان السوري جورج وسوف أغنتيه الجديدة، اليوم الثلاثاء، التي تحمل عنوان "نص عمري" بمناسبة مرور "أربعينية" نجله الأكبر وديع، الذي توفي بعد تعرضه لمضاعفات صحية.

وتوفي مطلع يناير الماضي، وديع جورج وسوف، بعد ساعات من نقله إلى العناية المركزة في مستشفى "مار يوسف" بالدورة في لبنان، حيث كان في حالة حرجة، بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة بسبب إجرائه عملية "تكميم معدة".