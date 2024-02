بعد 5 إخفاقات.. هل ينال مخرج "أوبنهايمر" الأوسكار هذا العام؟

هل ينال الأوسكار؟

وبات بإمكان المخرج أن يتوّج فيلمه الشهر المقبل في الاحتفال السادس والتسعين لتوزيع جوائز الأوسكار، بعد إخفاقه خمس مرات في الحصول على الجائزة الأكبر والأهم. ونال "أوبنهايمر" هذه السنة 13 ترشيحًا.

وأشاد نولان لدى تسلمّه جائزة "دي جي إيه" بفريقه لنجاحه في ترجمة رؤاه الطموحة، ومنها إنشاء نسخة طبق الأصل مذهلة لأول اختبار للقنبلة الذرية.

وقال خلال الاحتفال "آسف يا رفاق! الأمر كله يعتمد عليكم وعلى فرقكم. لم تحققوا يومًا نجاحًا مماثلًا للذي حققتموه في أوبنهايمر".

وتنافس نولان على جائزة "دي جي إيه" لأفضل فيلم هذه السنة مع كلّ من مارتن سكورسيزي عن "كيلرز أوف ذي فلاور مون" Killers of the Flower Moon وغريتا غيرويغ عن "باربي" Barbie ويورغوس لانتيموس عن "بور ثينغز" Poor Things وألكسندر باين عن "ذي هولدوفرز" The Holdovers.