بعد 5 إخفاقات.. هل ينال مخرج "أوبنهايمر" الأوسكار هذا العام؟

فاز فيلم "أوبنهايمر" أمس السبت بالجائزة الرئيسة بين المكافآت التي تمنحها نقابة المخرجين الأمريكية (دي جي إيه) وتُشكّل في العادة مؤشرًا مهمًّا على ما ستكون عليه جوائز الأوسكار؛ ما عزز التوقعات بحصول مخرجه كريستوفر نولان هذه السنة على اللقب السينمائي الأبرز بعد طول انتظار.

والمخرج البريطاني، الذي غالبًا ما تُحقق أفلامه، الضخمة إنتاجيًّا، نجاحًا تجاريًّا كبيرًا لكنها لا تتمكن دائمًا من انتزاع جوائز سينمائية، حصل على لقب أفضل فيلم خلال الاحتفال الخامس والسبعين بتوزيع جوائز نقابة المخرجين الأمريكية.

وقال نولان عن فيلمه الذي يتناول سيرة مخترع القنبلة الذرية "جيه روبرت أوبنهايمر" ويؤدي دوره فيه الممثل الأيرلندي كيليان مورفي "فكرة أن زملائي يرون أنني أستحق هذه الجائزة تعني لي الكثير".

وسبق أن رُشحت أربعة من أفلام نولان السابقة، وهي: "ميمينتو" Memento و"ذي دارك نايت" The Dark Knight و"إنسيبشن" Inception و"دانكرك" Dunkirk لجائزة "دي جي إيه" الكبرى، لكنّ أيًّا منها لم يفز بها.